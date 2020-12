Nintendo : le hacker et leaker Ryan Hernandez condamné à trois ans de prison

Alors que Ryan Hernandez devait prochainement être condamné, la sentence est tombée. Un petit rappel des faits s'impose. Ryan Hernandez, connu également sous le pseudonyme de RyanRocks est un hacker et leaker ayant dérobé beaucoup d’informations confidentielles à Nintendo. Les premiers faits remontent à 2016. Alors mineur, il avait réussi à obtenir les codes d’accès d’un employé de Nintendo grâce à des méthodes d’hameçonnage et était parvenu à dérober diverses informations confidentielles concernant la Nintendo Switch qui n’avait pas encore été annoncée. Il les avait ensuite divulguées sans vergogne sur la Toile. Le FBI avait donc contacté l’adolescent et ses parents en 2017 afin que ce dernier stoppe ses méfaits au plus vite. Il n’en est pas resté là pour autant.

Désormais majeur, Ryan Hernandez a continué ses actions entre 2018 et 2019 où il a notamment hacké plusieurs serveurs du géant japonais et s'en est vanté sur les réseaux sociaux. Le FBI a donc fouillé sa maison en 2019 et a trouvé sur les disques durs du hacker des milliers de dossiers confidentiels appartenant à Nintendo en plus d’images et vidéos pédopornographiques. Ryan Hernandez a plaidé coupable en janvier 2020 et il est finalement condamné à trois ans de prison. Le jeune homme a également accepté de verser à Big N. la somme de 259 323 $. Une fois sa peine de prison terminée, il sera également placé en liberté surveillée pendant sept ans et devra être inscrit au registre des délinquants sexuels.