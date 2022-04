Nintendo investit 5 milliards de yens dans de nouveaux locaux

Nintendo, comme de nombreux constructeurs et studios du monde du jeu vidéo, doit investir régulièrement pour s'agrandir et proposer un contenu toujours plus qualitatif aux joueurs. Et justement, il vient de débourser cinq milliards de yens (environ 37 millions d'euros) pour acheter un terrain de 10 000 mètres carrés à Kyoto.

Bien évidemment, ce terrain situé tout proche de son siège social, ne va pas rester vierge bien longtemps. Il va accueillir le Nintendo Headquarters Second Development Building, qui se focalisera sur la Recherche et Développement pour le constructeur japonais. Le bâtiment devrait faire 12 étages pour une superficie totale de 38 000 mètres carrés et ouvrira ses portes en 2028, si tout se passe bien.

Nintendo prépare donc l'avenir dans le plus grand des calmes, tout en cartonnant actuellement avec sa Switch.