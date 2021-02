Nintendo : la Switch « est entrée au milieu de son cycle de vie »

La Switch a eu la lourde tâche de passer après la Wii U, semi-échec pour Nintendo, mais la console de salon portable a vite cartonné. Elle compte aujourd'hui près de 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde, alors qu'elle fêtera son quatrième anniversaire le mois prochain. Le constructeur japonais en dit d'ailleurs davantage sur son cycle de vie.

Dans une conférence donnée par le président Shuntaro Furukawa, et relayée par GamesIndustry.biz, Nintendo indique que la Switch « est entrée au milieu de son cycle de vie », laissant donc penser qu'elle ne sera remplacée par un nouveau vrai modèle que dans quatre ans encore. Bon, le constructeur peut quand même lancer une version améliorée d'ici là, comme il l'a fait avec les New 3DS.

Mais actuellement, les Switch et Switch Lite cartonnent partout dans le monde, Nintendo espère même une nouvelle demande forte en Europe et en Amérique du Nord, compte tenu de la population et des ventes actuelles. Le constructeur note que ces derniers mois, ce sont des familles déjà équipées qui ont acheté une seconde console, pour que tout le monde s'amuse en même temps sans avoir à prêter sa machine.

Les jeux cartonnent aussi, si Animal Crossing: New Horizons était roi en 2020, le catalogue riche de Nintendo a permis d'écouler un tas de titres, que ce soit Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate, Zelda: Breath of the Wild ou Super Mario Party. D'ailleurs, le constructeur a noté une hausse des ventes lors des célébrations du 35e anniversaire de Super Mario Bros..

Shuntaro Furukawa a également mentionné le marché chinois, où il a du mal à s'imposer. Il n'a écoulé qu'un million de Switch en un an, et il avoue que le marché ne pèse suffisamment pas dans la balance pour qu'il revoie sa stratégie commerciale, même s'il va encore faire des efforts pour améliorer les ventes.

Désormais, l'objectif de Nintendo à l'international est clair, il veut que la Switch dépasse la Wii, qui s'est écoulée à un peu plus de 100 millions d'exemplaires. Il reste encore quatre ans à la Switch pour y arriver, c'est tout à fait possible. Si vous n'êtes pas encore équipé, la Nintendo Switch Édition Mario avec sa pochette est bradée à 309,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Switch : de nouvelles manettes Animal Crossing dévoilées par PowerA