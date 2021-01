Switch : de nouvelles manettes Animal Crossing dévoilées par PowerA

PowerA est un partenaire de longue date de Nintendo sur le terrain des accessoires pour la Switch : nous ne comptons plus les manettes que le constructeur propose pour cette console, et cela ne va pas s'arrêter. Après avoir mis en vente des manettes sans fil Animal Crossing pour la sortie de New Horizons l'année dernière, il prépare de nouveaux modèles filaires aux couleurs de la licence pour bientôt.

Vous aurez ainsi le choix entre une manette jaune et blanche aux couleurs d'Isabelle, ou une version dans les tons turquoise avec une image de Tom Nook. Le principal attrait de ces périphériques, c'est leur prix, pour le moment affiché à 24,99 $ aux États-Unis, avec une date de sortie calée au 14 février 2021. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes pour la France, mais vous pouvez retrouver les précédents modèles filaires et sans fil sur Amazon.fr.

Pour les curieux, des photos des manettes pour Nintendo Switch sous différents angles sont visibles en page suivante.