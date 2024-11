Nintendo Switch : la fermeture de l'eShop déjà actée dans un pays majeur !

Alors que tout le monde attend des informations officielles sur la console qui succédera à la Switch, voilà que Nintendo décide déjà d'enterrer les fonctionnalités en ligne de sa machine actuelle. Comme il l'annonce sur son site officiel, l'eShop va être désactivé en 2026, mais seulement en Chine.

À partir du 31 mars 2026, les joueurs ne pourront plus acheter de jeux numériques, ni télécharger de démo. À partir du 15 mai 2026, il sera impossible de réclamer des codes et de télécharger du contenu, puis tous les services en ligne seront désactivés à cette même date. Nintendo n'a pas expliqué la raison de cette annonce, qui ne concerne que la Chine, mais il lance un programme de récompenses permettant aux utilisateurs de WeChat d'obtenir jusqu'à quatre jeux gratuits, parmi New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Mario Tennis Aces, Yoshi's Crafted World, Flexible Brain School, Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima, Kirby Star Allies, New Pokémon Snap, Pokémon Go! Pikachu et Pokémon Let's Go! Evoli.

Eurogamer, qui relaye l'information, rappelle que la Chine a introduit des restrictions autour des jeux vidéo en ligne pour limiter l'addiction auprès des jeunes joueurs, mais il est difficile de savoir si la décision de Nintendo de couper l'eShop aussi tôt est vraiment liée à la politique du gouvernement de Xi Jinping. Il convient également de rappeler qu'en Chine, c'est Tencent qui gère la distribution des consoles et des jeux, avec un catalogue plus limité sur l'eShop, l'arrêt du service est peut-être lié à la fin de la collaboration entre les deux firmes. D'ici 2026, Nintendo devrait lancer sa prochaine console, mais impossible de dire si elle sera distribuée en Chine pour le moment.

Le reste du monde devrait avoir un peu plus de répit, Nintendo a coupé les services en ligne des 3DS et Wii U seulement cette année, soit 13 et 12 ans après le lancement de ces consoles. La Switch a encore du chemin devant elle, vous pouvez acheter des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.