Nintendo Switch : Sports Story, Sonority, Melatonin et Hyper Gunsports de sortie sur l'eShop, d'autres annonces et des soldes pour les indés avant Noël !

La semaine de Nintendo a été rythmée par des révélations quotidiennes sur les productions indépendantes dans le cadre du programme Inside the House of Indies: Holiday Event. Nous avions fait un point d'étape après les révélations entre autres de The Punchuin et Risk of Rain Returns, il est désormais temps de voir ce qui a été annoncé depuis mercredi.

Le jour 3 s'est ouvert sur la confirmation que Potion Craft: Alchemist Simulator, simulateur d'alchimie disponible depuis 2021 en Accès Anticipé sur PC, arriverait sur Switch, PS4 et PS5 au printemps 2023.

Potion Craft est un simulateur d'alchimie où vous interagissez avec vos outils et des ingrédients pour concocter des potions. Vous contrôlez votre échoppe : inventez de nouvelles recettes, attirez des clients et expérimentez à l'envi. N'oubliez pas : toute la cité compte sur vous.

Ensuite, Sonority, jeu d'énigmes musical paru en mai dernier sur PC, a été annoncé et directement lancé sur l'eShop, au prix de 19,99 €.

Dans Sonority, les joueurs doivent explorer un univers fantastique au sein duquel la musique est magique : c'est grâce à elle que vous pourrez continuer votre progression dans le jeu. Pour résoudre les puzzles, vous devez réorganiser les séries de notes correctement. Chaque solution peut se déduire de façon acoustique ou via l'utilisation de nombres et de lettres. Aucune connaissance musicale préalable n'est requise.

C'est Tin Hearts qui a pris le relais, pour confirmer que ce jeu d'aventure et de réflexion façon Lemmings où nous devons guider des soldats-jouets sortirait le 20 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et donc Switch.

Derrière chaque grande invention se cache une histoire incroyable. Par les créateurs de la série Fable, Tin Hearts : un jeu d'aventure et de puzzle immersif intégré dans une histoire puissante d’amour et de compromis. Guidez une troupe de petits soldats de plomb facétieux au sein d’un monde rempli de magie, à l’aide de différents appareils fantaisistes et créatifs pour les faire rebondir, tirer et planer jusqu’à leur objectif. Traversez plus de 40 niveaux d’énigmes impliquant manipulation du temps et orientation de soldats et créez de nouvelles voies à suivre pour vos jouets. Résolvez ces puzzles de plus en plus brillants pour dévoiler l’histoire émouvante et inspirante d’Albert J. Butterworth, un inventeur de génie de l’époque victorienne.

La présentation s'est terminée sur une autre sortie surprise, celle de Sail Forth, jeu d'aventure maritime développé par Festive Vector. Il est jouable sur toutes les consoles du moment pour 19,50 €.

Virez lof pour lof et larguez les amarres ! Une grande aventure vous attend sur les flots d’un océan où s’étendent des dizaines de régions sans pareil. Découvrez une infinité d’îles où prolifèrent une faune, une flore, un peuple amical et de redoutables adversaires. Jouez à la course avec un banc de dauphins étranges, admirez la splendeur du soleil qui se couche sous un horizon glacial, ou pourchassez une bande de lâches criminels et acceptez leurs excuses sous les chants d’une artillerie canonnière endiablée.

Le jour 4 a débuté par l'annonce de la sortie sur l'eShop de Melatonin, un jeu de rythme relaxant produit par Half Asleep, vendu 14,99 € quelques jours après son lancement sur PC.

Trouvez l'harmonie tout au long d'une variété de niveaux oniriques aux défis surprenants. Laissez-vous emporter par les graphismes dessinés à la main et la musique dynamique, complètement dépourvus de flots d'informations incessants ou d'interfaces intimidantes. Au travers des niveaux uniques de ce jeu de rythme, Melatonin explore le lien entre les rêves de notre sommeil et les expériences de l'éveil. Peu à peu, au fil des graphismes colorés, détaillés et dessinés à la main, en compagnie de la musique composée pour accompagner le gameplay et les images, vous dévoilerez des éléments du personnage principal en vous enfonçant de plus en plus profondément dans ses rêves nocturnes.

La séquence s'est poursuivie avec la révélation de la date de sortie de Afterimage : le metroidvania aux jolis graphismes sera disponible le 25 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et bien évidemment Switch.

Une des divinités suprêmes créa ce vaste monde appelé Engardin, qui foisonne de merveilles naturelles : des volcans gigantesques, des canyons escarpés, des mers profondes et une tour qui s'élance dans les nuages... Au cours de votre périple, vous rencontrerez des créatures fantastiques : des bêtes géantes errant dans le feu et des esprits rôdant dans les profondeurs de labyrinthes complexes... Faites connaissance avec vos nouveaux amis, découvrez leur passé et leurs intentions. Engardin regorge de secrets mystérieux. Partez à l'aventure et explorez sans peur là où bon vous semble. Découvrez les histoires qui relient les zones entre elles, percez les mystères d'un passé trouble et dévoilez la vérité sur le monde que vous parcourez.

Smile For Me, lancé sur PC en 2019, a lui été confirmé sur les consoles du moment pour le printemps 2023. Il bénéficie sinon d'une Bloom Update sur ordinateur personnel avec du contenu additionnel aujourd'hui, et aura droit à des éditions physiques sur Switch, PS4 et PS5 ainsi qu'un vinyle l'année prochaine.

But that's not all! Pre-orders for the Smile For Me Artbook and 1xLP Vinyl Soundtrack are also live! (4/5)

Artbook: https://t.co/H430CjRULz

1xLP Vinyl Soundtrack: https://t.co/9IBP0LwglN pic.twitter.com/nXuaVFDb4A — Serenity Forge (@SerenityForge) December 22, 2022

Enfin, la vidéo de jeudi s'est conclu avec l'annonce de la sortie de Hyper Gunsport sur Switch, Xbox et PC au prix de 24,99 €, avant une arrivée sur PS4 et PS5 le 28 décembre. Il propose des séquences d'action multijoueur rétro avec des adeptes de volleyball futuriste.

Hyper Gunsport est un volley-ball cyberpunk avec des armes à feu - tout tourne autour de cette action d'arcade torride! Vous pouvez jouer en 2v2 ou 1v1, avec un mode de circuit coopératif et solo également. Chacune des 7 équipes a une histoire légère, des armes uniques et une scène avec son propre astuce. Au fur et à mesure que vous progressez, de nouveaux ensembles de règles changent le jeu, et il existe également un mode IA déverrouillable. Il s'agit d'un jeu d'action hardcore, mais nous sommes également inconditionnels de nos options d'accessibilité, en veillant à ce que le jeu soit jouable par n'importe qui. Hyper Gunsport est une action d'arcade avec une ambiance de jeu de combat, une bande-son palpitante, une distribution unique de personnages et des éléments à débloquer et à découvrir. En tant que caractéristique unique à basculer, vous pouvez jouer avec quatre Joy-Con individuels sur un seul écran. C'est Future Millennium Sporting Action !

Et ce vendredi, cinquième et dernier jour du Inside the House of Indies: Holiday Event, nous avons d'abord vu Dust & Neon, un roguelite shooter désormais aussi confirmé sur Switch pour début 2023 en plus de sa version PC.

La mort n’est que le commencement dans Dust & Neon, un roguelite de tir à deux sticks débordant d’action et se déroulant dans un Far West postapocalyptique dominé par la malveillance. Incarnez un mystérieux prince de la gâchette, lequel se lance dans une quête épique remplie de fusillades de précision, d’armées de robots menaçants et de combats de boss incroyables. Si vous n’y arrivez pas dès le départ, réessayez avec des dizaines d’habiletés déverrouillables, des milliers d’armes uniques et des boosts de performance changeant la donne, lesquelles transforment votre héros en une force inarrêtable. Soyez averti : Dust & Neon n’est pas facile. Mais si vous avez envie de relever un grand défi et de mettre vos aptitudes à l’épreuve, vous avez trouvé votre jeu.

Le poignant jeu de survie UNDYING, jouable sur PC depuis 2021, a été confirmé sur Switch pour le printemps 2023.

Infectée par une morsure de zombie, les jours d'Anling sont comptés. Elle doit désormais se battre pour survivre, pas pour elle-même, mais pour son jeune fils, Cody. Garantissez la survie de Cody dans un monde infesté de zombies, en le protégeant et en lui apprenant des compétences précieuses. Dans ce jeu de survie émouvant, incarnez Anling dont le but est de s'assurer que son fils, Cody, soit en sécurité et puisse vivre après sa transformation. Vous devrez gérer des ressources limitées afin de ralentir l'infection d'Anling tout en faisant en sorte qu'elle et Cody ne meurent pas de faim ou de soif. Anling doit également apprendre à son fils les compétences de base de survie telles que la cuisine, la fabrication et le combat avant qu'elle ne commence à disparaître. Elle va découvrir que dans certaines situations, c'est elle qui va commencer à dépendre de lui. Un équilibre parfait entre la gestion de vos journées à chercher des ressources et l'amélioration des compétences de Cody sera nécessaire pour survivre à ce long voyage.

Sea of Stars, l'alléchant jeu de rôle rétro de Sabotage Studio, a refait parler de lui avec une séquence dans laquelle le compositeur Yasunori Mitsuda évoque son travail sur le projet, mais n'a toujours pas de date de sortie, mais sa période de lancement a été affinée à l'été 2023.

Et le clou du spectacle, c'est que Sports Story, suite du jeu de rôle sportif Golf Story récemment confirmée pour décembre, est sortie sur l'eShop ce jour, au doux prix de 14,99 €.

Un jeu sur le sport, mais pas que. Plusieurs activités non sportives ajoutent de la variété. L'inconnu vous attend à chaque tournant avec des activités alternatives telles que l'exploration de donjons, les missions d'infiltration, et les parties de pêche. Et puis des fois, ces activités auront même un lien avec le sport !

Nintendo en a profité pour lancer des soldes spéciaux sur les indés avec des rabais de jusqu'à 50 % sur certains titres jusqu'au 2 janvier. Vous pouvez pour mémoire vous les acheter en vous procurant des cartes Nintendo eShop sur Amazon.fr.