Nintendo Switch Sports : un 8e sport qui a du rebond bientôt lancé

En voilà un dont nous n'aurions pas imaginé l'apparition durant le Nintendo Direct de ce mardi, mais qui s'y est tout de même invité. Sorti au printemps 2022, Nintendo Switch Sports a voulu recréer une partie du succès de son prédécesseur sur Wii, qui avait pour lui le fait d'être inclus d'office avec la console. À son lancement, nous pouvions nous amuser avec six sports : le tennis, le bowling, le chambara, le football, le badminton et le volleyball. Un septième avait ensuite été ajouté via une mise à jour gratuite en fin d'année, le golf. Il faut croire que ses bonnes ventes (plus de 13 millions de copies aux dernières nouvelles) ont encouragé Nintendo à de nouveau se pencher sur son cas puisqu'une huitième activité sera prochainement intégrée et non des moindres, le basketball !

C'est cet été, sans plus de précision pour le moment, que ce sport sera ajouté au travers d'une mise à jour gratuite. Espérons que d'autres suivent à l'avenir.

Utilisez les commandes par mouvements pour tenter de marquer autant de paniers que possible avant la fin du temps imparti en solo dans le défi 3 points. Pour les compétitions amicales, jusqu'à quatre personnes peuvent s'affronter en multijoueur local dans le Cinq de suite et la Bataille 3 points, et il est possible de prendre part à des matchs à 2 contre 2 en multijoueur local ou en ligne.

