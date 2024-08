Nintendo Switch Online + Pass Additionnel : un jeu Pokémon original bientôt rajouté

Régulièrement, Nintendo rajoute de vieux jeux vidéo sur Switch, accessibles via l'abonnement au service Nintendo Switch Online. Des jeux NES, SNES et Game Boy sont disponibles, mais les fans peuvent également craquer pour le Pack additionnel pour accéder à des titres de la Game Boy Advance, de la Nintendo 64 et même de la Mega Drive de SEGA.

Aujourd'hui, Nintendo annonce qu'un adorable jeu GBA va prochainement être jouable grâce au Nintendo Switch Online + Pass additionnel. Pokémon Donjon Mystère: Equipe de Secours Rouge sera disponible le 9 août prochain pour les abonnés. Le titre de Chunsoft suit pour rappel un humain dans la peau d'un Pokémon, qui va devoir s'allier avec les petites créatures de poche pour effectuer diverses missions.

Si vous n'êtes pas encore abonné au Nintendo Switch Online + Pass additionnel, l'abonnement à l'année coûte 39,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.