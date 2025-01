Nintendo ne veut plus de l'argent des étrangers dans ses boutiques en ligne japonaises, les joueurs s'inquiètent

Voici une annonce qui de prime abord pourrait sembler ne pas nous concerner, puisqu'elle a été postée par le compte d'assistance japonais de Nintendo sur Twitter / X. Pourtant, ce qu'elle implique ne va pas impacter les habitants de l'Archipel, à moins d'exceptions. Elle renvoie vers un bref article dans la langue de Mishima où nous pouvons en effet y lire qu'à partir du mardi 25 mars 2025, l'eShop japonais et le Nintendo Store local n'accepteront plus les cartes de crédit émises depuis l'étranger ni les comptes PayPal ouverts en dehors de l'Archipel. Cela vise apparemment à éviter toute utilisation non souhaitée par la firme de Kyoto, ce qui est évidemment vague.

Les premiers impactés seront donc les joueurs ayant créé un compte japonais pour obtenir légalement des jeux sur l'eShop de la Switch qui ne sont jamais parus en Occident. Un exemple tout simple et bien connu est Yokai Watch 4 de Level-5, qui fort heureusement avait aussi eu droit à une déclinaison Yo-kai Watch 4++ sur PS4. Bien qu'il reste de toute manière l'import via des boutiques comme Playasia, surtout que c'est en physique dans ce cas, l'accessibilité du produit n'est clairement pas la même. Certains articles et récompenses sont par ailleurs exclusifs au Nintendo Store japonais.

Avec ces mesures, des personnes en commentaires craignent un retour de la détestable pratique du region lock pour la Switch 2. Plus généralement, cela peut être vu comme une décision préemptive pour empêcher les joueurs étrangers d'acheter la prochaine console et ses jeux à « bas prix » lorsqu'ils seront mis en vente dans les prochains mois. En effet, avec la dévaluation du yen de ces dernières années, il peut être avantageux de faire ses emplettes en utilisant une devise bien plus forte. Compte tenu de la situation économique actuelle, bien différente de celle au lancement de la Switch en 2017, il est également possible que le tarif de la Switch 2 ne soit pas fixé globalement en fonction des taux de change, du moins au Japon, ce qui éviterait une situation ridicule comme avec l'augmentation locale du prix de la PS5 par Sony l'été dernier.

Cela va tout de même bien pénaliser les joueurs asiatiques dont les pays n'ont pas d'eShop et qui doivent donc passer par d'autres boutiques, dont la japonaise, par exemple Taïwan. Même ceux qui en disposent d'un, comme la Corée du Sud, semblent attristés de cette annonce.

