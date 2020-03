Nioh 2 : cinématique d'introduction et ultime bande-annonce avant la sortie

Nioh et est restera l'un des monuments de la PS4, adaptant à sa sauce le genre du masocore et conquérant le cœur de millions de joueurs. Tâche désormais à sa suite de concrétiser l'essai, en portant les codes de la jeune franchise encore plus loin.

La presse internationale, nous compris, a pu rendre son verdict sur le sujet, et tout le monde a visiblement adoré le nouveau jeu de Team Ninja et Koei Tecmo. Il sera disponible ce vendredi 13 mars 2020 pour le grand public, alors l'éditeur a tenu à fêter ce lancement avec une ultime bande-annonce qui condense le meilleur du projet. Elle semble d'ailleurs teaser le retour de William Adams, et pas que sous la forme d'une skin pour le nouveau guerrier personnalisable.

Sinon, juste pour le plaisir des yeux, la cinématique d'introduction forcément très soignée a été diffusée en ligne. De quoi vous donner de plonger très rapidement dans ce Nioh 2 ?

