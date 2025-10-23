No Man's Sky : des épaves et une nouvelle Expédition avec la mise à jour 6.1 Breach

Une version 6.1 pile à temps pour Halloween





En août dernier, Hello Games a déployé la mise à jour 6.0 Voyagers de No Man's Sky, donnant notamment la possibilité de concevoir nos propres vaisseaux (Corvettes) et de se balader à l'intérieur, ainsi que de flotter dans le vide spatial avec notre avatar. Ce mercredi, le studio est revenu à la charge avec un patch 6.1 intitulé Breach qui comme l'an dernier à la même période avec The Cursed propose comme plat de résistance une Expédition, mais pas seulement, puisque les fonctionnalités introduites cet été y sont élargies.

La 20e Expédition se dévoile





Dans Breach, c'est un univers désolé et abandonné qui nous attend, où sont présents des épaves et autres débris de Corvettes qui n'attendent que d'être fouillés pour en récupérer des modules et autres pièces, dont des éléments verticaux plus rares. Cette aventure va même mener les Voyageurs dans un système solaire disposant d'une étoile violette, un type ayant été introduit en janvier dernier dans Worlds Part II, autour de laquelle gravite des planètes possédant des océans abyssaux et des entités surnaturelles, sans parler des nuages de gaz géants dans l'espace. Bref, c'est parfait pour Halloween. Parmi les récompenses se trouve un set thématisé Atlas (Aeron), mais aussi un vaisseau « Fireship Arcadia » et des posters.

Et pour ne pas changer, il ne faudra pas tarder pour en profiter puisqu'elle n'est disponible que pour une durée d'environ trois semaines.

Les autres nouveautés de Breach





Du reste, il est donc désormais possible de tomber sur des épaves de Corvettes en explorant les profondeurs de l'espace, qui n'attendent que d'être pillées et démantelées à l'aide du laser de notre Multi-outil. De nombreux modules inédits ont au passage été ajoutés pour toujours plus de créativité. Enfin, parmi les améliorations de qualité de vie, les développeurs ont rendu les collisions plus robustes et l'atelier propose davantage d'options pour appliquer divers coloris aux éléments de notre vaisseau.

Vous pouvez consulter le changelog en anglais sur le site officiel. Et comme d'habitude, il est précisé que d'autres mises à jour arriveront à l'avenir.

