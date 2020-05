No Straight Roads : la date de sortie repoussée, comme pour tout le monde

Il y a deux semaines, Metronomik annonçait fièrement que No Straight Roads allait aussi sortir sur Xbox One et Switch, en plus de ses versions PS4 et PC déjà annoncées. Finalement, le tableau ne sera pas parfait, car la date de sortie commune à toutes les éditions vient d'être repoussée.

An Update From Game Director Wan Hazmer An update on No Straight Roads from game director Wan Hazmer. Publiée par No Straight Roads sur Mardi 26 mai 2020

Le directeur Wan Hazmer a partagé la nouvelle dans une vidéo sur Facebook, dans laquelle il explique que le lancement de No Straight Roads est retardé à plus tard cet été. La raison est facilement devinable : la réorganisation des équipes suite au COVID-19 a eu un impact sur le calendrier du studio.

Nous avons des informations très importantes à partager aujourd'hui. Comme vous, nous étions très heureux de la sortie de No Straight Roads le 30 juin, surtout maintenant que nous avons pu dire à tout le monde que nous publions le jeu sur davantage de plateformes. Cependant, sur la base d'informations récentes, en raison des complications résultant de la pandémie mondiale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, nous avons dû prendre la triste décision de retarder la sortie du jeu jusqu'à plus tard cet été. Nous savons que cela va décevoir beaucoup d'entre vous, qui avaient hâte de jouer au jeu le mois prochain. Cependant, nous faisons de notre mieux pour réduire le délai, et pour mettre le jeu entre vos mains le plus tôt possible. Actuellement, vous verrez la date de sortie répertoriée au 31 août sur les sites des revendeurs, mais ce n'est qu'une date de réservation. Une fois que nous aurons quelques informations sur la date de sortie, nous vous en informerons immédiatement. De la part de nous tous chez Metronomik, nous vous remercions de votre patience et de votre soutien. Nous avons vu vos réactions à nos dernières bandes-annonces, et vous êtes fantastiques - vos fanarts, vos tweets, vos commentaires YouTube - nous apprécions chacun d'eux. C'est pourquoi je trouve cette nouvelle très regrettable. Je suis donc terriblement désolé pour ce retard. Nous avons hâte que vous jouiez au jeu plus tard cet été, mais jusque-là restez en sécurité et en bonne santé. Je vous remercie.

Pas de nouvelle date de sortie précise en vue, mais ce sera normalement avant la fin du mois d'août 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

