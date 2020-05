No Straight Roads : des versions Xbox One et Switch confirmées, avec du contenu exclusif chez Nintendo

No Straight Roads va nous faire remuer avec des scènes d'action musicales autour de Mayday et Zuke, deux rockeurs désireux de faire tomber l'empire de la musique électronique. Si vous n'êtes pas encore familiers avec le gameplay et l'univers coloré de Vinyl City, une toute nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée, avec les doubleurs français à l'œuvre.



No Straight Roads n'était pour le moment annoncé que pour PS4 et PC via l'Epic Games Store, mais à un mois du lancement, Metronomik et Sold Out ont une très bonne nouvelle. Des versions Xbox One et Switch sont prévues, et leur date de sortie est aussi fixée au 30 juin 2020 ! Mieux, chez Nintendo, plusieurs fonctionnalités exclusives seront disponibles : elles sont présentées ci-dessous.

Mode Assistance - Faites équipe avec un joueur en local qui prendra le contrôle d'Elliegator, un alligator secret qui vous aidera lors des combats en récupérant des objets et différents bonus supplémentaires !

Co-op à 3 joueurs - En plus du mode co-op du jeu (en incarnant Mayday et Zuke), incarnez Elliegator permet ainsi de jouer à toute l'aventure No Straight Roads jusqu'à trois joueurs ! (uniquement sur Nintendo Switch)

Support tactile - Utilisez l'écran tactile de votre Nintendo Switch pour récupérer des objets et transformer vos instruments !

Jouable avec un seul Joy-Con - Jouez au jeu en utilisant un seul Joy-Con, et passez le second à un ami pour profiter du jeu en co-op locale !

L'édition collector de Just For Games sera d'ailleurs disponible pour les versions PS4 et Switch, mais pas les autres, et il en sera de même pour l'édition physique standard.