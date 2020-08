No Straight Roads : la taille de la version Switch communiquée

No Straight Roads est un savant mélange entre action, RPG et jeu de rythme. Pour les joueurs sur Switch adorant les éditions dématérialisées, nous en apprenons un peu plus sur le poids de la bête. Un gros titre dans les parages ? Eh bien, pas vraiment, le jeu fera seulement 4,6 Go.

Petit résumé pour vous rafraîchir la mémoire :

Forme un groupe de rock et mets fin à l'empire EDM dans No Straight Road, une aventure/action au rythme explosif, créée par Wan Hazmer (Final Fantasy XV) et Daim Dziauddin (Street Fighter V). Explore Vinyl City et affronte des méga-stars de la musique pour triompher de l'empire EDM « NSR » dans une aventure à l'action frénétique qui mêle combats rythmiques à la 3e personne et bande-son supersonique !

Pour finir, sachez que si vous précommandez le titre sur l'eShop, vous aurez droit à une petite ristourne de 10 %. La date de sortie de No Straight Roads est fixée au 25 août 2020. Si vous voulez craquer pour la version physique, la bête est affichée à 49,99 € sur Amazon.