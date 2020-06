No Straight Roads : nouvelle date de sortie, démo jouable et OST gratuite, ça c'est rock'n'roll

No Straight Roads a connu des hauts et des bas le mois dernier. Des hauts avec l'annonce de versions Switch et Xbox One en plus des éditions PS4 et PC déjà officialisées, mais aussi des bas avec la confirmation d'un report, forcément dû au COVID-19. L'avenir du jeu d'aventure rock'n'roll de Metronomik s'éclaircit cette semaine avec une bande-annonce diffusée dans le cadre de la conférence en ligne BitSummit Gaiden, dédiée aux indépendants asiatiques.

Initialement prévue pour le 30 juin, la date de sortie de No Straight Roads est à présent calée au 25 août 2020 sur les quatre plateformes. Et si vous ne tenez plus, petit cadeau : une démo jouable est à présent disponible sur l'Epic Games Store.



« Pour remercier nos fans les plus loyaux ayant patiemment attendu No Straight Roads, nous avons rendu disponible une démo jouable qui donnera à chacun une idée plus précise de quoi s'attendre avec notre jeu adoré » nous dis Daim Dziauddin, directeur créatif de No Straight Roads et cofondateur de Metronomik « On a hâte que les joueurs s'essaient au jeu dans son intégralité ».

Autre surprise : vous pouvez écouter, encore une fois gratuitement, une Digital Mini-Soundtrack de 8 titres sur les plateformes de streaming. Voilà qui devrait faire céder quelques curieux ! Rappelons que No Straight Roads est vendu à partir de 39,99 €, notamment à la Fnac.

