Not Tonight 2 : le premier trailer du jeu dévoilé, une sortie sur Switch à venir

No More Robots et PanicBarn ont annoncé Not Tonight 2, une suite du premier jeu paru en août 2018 sur PC. Elle a également été confirmée sur Nintendo Switch bien qu'il n'y ait toujours pas de date fixe pour la sortie du jeu. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur le RPG d'aventure du studio britannique !

Pour commencer, nous avons droit à un trailer accompagné d'un teaser écrit qui annonce la couleur :

Immigration Enforcement Case 112 : vous êtes en état d'arrestation. À moins que vos amis ne puissent traverser une Amérique brisée, récupérer vos papiers d'identité et éviter les ennuis... c'est la fin du rêve américain pour vous.

Ensuite, nous en apprenons un peu plus sur les principales caractéristiques de Not Tonight 2.

Trois histoires ramifiées, écrites par une équipe d’auteurs.

Traversez l’Amérique en prenant des décisions terrifiantes en cours de route.

Ouvrez les portes des clubs, des églises, des hippodromes, des casinos et des cultes.

Vérifiez l'IDS, tout en complétant une variété de mini-jeux idiots et poignants.

Jeux de rythme, associations de mots, servir des hamburgers, évaluer la religion, vérifier les poulets, etc.

Nous vous tiendrons au courant dès qu'une date de sortie sera communiquée ! Pour les intéressés, une page Steam est déjà publiée et donc disponible en wishlist.