NVIDIA : Marvel's Avengers et Wolfenstein: Youngblood accueillent une mise à jour DLSS

NVIDIA continue d'étendre sa liste de jeux compatibles avec sa technologie DLSS, et publie aujourd'hui une mise à jour pour Marvel's Avengers qui accueille cette fonctionnalité, permettant d'afficher pour rappel une image de meilleure définition tout en assurant de bonnes performances.

Mais ce n'est pas tout, car Wolfenstein: Youngblood a lui aussi droit à un patch, introduisant le mode DLSS Ultra Performance, pour profiter d'une définition en 8K grâce aux cartes graphiques GeForce RTX 3090. Dans les deux cas, il faut évidemment mettre à jour ses pilotes via GeForce Experience. Si vous ne connaissez pas le DLSS, voici une présentation :

Alimenté par les cœurs RTX Tensor, le DLSS est un réseau neuronal d'apprentissage profond qui augmente la fréquence d'images et génère des images magnifiques et nettes. Il vous donne la marge de performance nécessaire pour maximiser les paramètres de qualité et augmenter la résolution de sortie. Le nouveau mode DLSS Ultra Performance utilise un modèle de super résolution AI nouvellement formé, spécialement conçu pour la 8K et qui offre une grande qualité d'image tout en ne rendant qu'un neuvième des pixels.

Plusieurs jeux sont déjà compatibles avec le DLSS Ultra Performance 8K, à savoir Control, Death Stranding, Justice, Marvel's Avengers, Minecraft et Wolfenstein: Youngblood, ils seront rejoints prochainement par Boundary, Bright Memory: Infinite, Ready or Not, Scavengers et Watch Dogs Legion. Vous pouvez acheter une RTX 2080 Super à 718 € sur Amazon.fr.

