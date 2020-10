Watch Dogs Legion : de nouvelles configurations requises dévoilées

Dans quelques jours sortira Watch Dogs Legion, nouveau jeu d'Ubisoft très attendu par les fans de la franchise et qui nous emmènera cette fois à Londres. Le développeur avait partagé il y a moins d'un mois les configurations requises pour faire tourner le jeu sur ordinateurs, mais elles sont déjà caduques.

Aujourd'hui, c'est NVIDIA qui dévoile en effet de nouvelles configurations minimales et recommandées pour jouer à Watch Dogs Legion sur PC, et il y a du changement concernant les informations des réglages Bas, Haut et Ultra sans RTX, et sur tous les réglages avec RTX, le constructeur de GPU rajoute même une colonne pour le réglage Très Haut avec le ray tracing.

Pour rappel, la date de sortie de Watch Dogs Legion est fixée au 29 octobre, et vous avez jusqu'à cette date pour acheter une carte graphique GeForce RTX 3080 et 3090 pour obtenir gratuitement une clé du jeu. La RTX 3090 d'ASUS TUF avec ses 24 Go de mémoire vidéo est vendue 1 799,99 € chez CDiscount, offrir un AAA avec est donc la moindre des choses.