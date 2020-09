Watch Dogs Legion : du minimum à l'Ultra 4K RTX, les configurations recommandées détaillées

Nous ne sommes maintenant plus qu'à quelques semaines de la sortie de Watch Dogs Legion sur PC et consoles, alors il est temps pour Ubisoft de nous dévoiler les configurations recommandées pour faire tourner le titre sur nos ordinateurs personnels. L'éditeur s'est associé à la chaîne YouTube NGON, une communauté de fans de Uplay, pour parler des spécificités techniques de la version PC, et donc de la puissance qu'il faudra avoir pour afficher le jeu correctement.

Le titre sera compatible DirectX 11 et DirectX12, supportera les écrans larges et les multi-écrans, proposera des options de personnalisation poussées, autorisera le framerate illimité et sera enfin compatible DLSS 2.0 et RTX, comme nous le savions déjà. Et si la configuration minimale pour faire tourner le jeu en 1080p seront assez correctes, il va falloir avoir un bon PC pour profiter du ray tracing en 4K en configuration ultra. Vous noterez tout de même le faible espace de stockage requis, 45 Go, un chiffre particulièrement bas pour une grosse production moderne.

La date de sortie de Watch Dogs Legion, c'est toujours pour le 29 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, le 10 novembre Xbox Series X | S et plus tard cette année sur PS5. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire pour 69,99 € chez Amazon.

Lire aussi : Watch Dogs Legion : Aiden Pearce fera son retour plus âgé que jamais en DLC, l'artiste Stormzy viendra nous ambiancer lors d'une mission