Watch Dogs Legion : Aiden Pearce fera son retour plus âgé que jamais en DLC, l'artiste Stormzy viendra nous ambiancer lors d'une mission

Ça n'a pas été une surprise, Watch Dogs Legion était présent à l'Ubisoft Forward de ce soir, avec plusieurs nouveautés à partager avec nous, mais aussi pas mal de redite du côté de son gameplay, que nous commençons à bien connaître à présent. En premier lieu, c'est une collaboration avec un artiste connu dans le monde du hip-hop anglais qui a été dévoilée.

En effet, Stormzy a été modélisé grâce à la motion capture ! Véritable vedette outre-Manche, ses thèmes de prédilections collaient parfaitement avec l'ambiance et les enjeux de Watch Dogs Legion, c'est pourquoi Ubisoft lui a proposé ce partenariat. Cela se traduira par une mission où nous le découvrirons chanter, nommée Fall on my ennemies, et où il faudra sécuriser la diffusion de sla chanson de son album Heavy Is The Head, Rainfall (feat. Tiana Major9). La deuxième vidéo diffusée montre à nouveau le recrutement des personnages et leurs spécialités, dont la fameuse apicultrice et ses abeilles nano robots.

Et alors que nous pensions avoir tout vu, c'est le live producer Lathieeshe Thillainathan qui a annoncé le retour d'un personnage emblématique de la licence, car il s'agit ni plus ni moins d'Aiden Pearce, le protagoniste du premier épisode ! Ce dernier ne sera plus tout jeune, la barbe n'aidant pas dans le cas présent, et sera jouable dans un nouveau chapitre du jeu lui étant consacré... dans le Season Pass. Eh oui, il faudra payer plus pour le retrouver.

Au programme, de ce dernier, deux arcs narratifs complets, des missions DedSec supplémentaires, 4 personnages jouables additionnels dont Aiden, la Complete Edition de Watch_Dogs et bien plus. Tout sera pleinement détaillé d'ici la sortie.

Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia puis le 10 novembre sur Xbox Series X | S. Vous pouvez aussi le précommander sur PS5, l'édition limitée étant vendue 69,99 € sur Amazon.

