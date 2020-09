Watch Dogs Legion : un impressionnant tour de la ville de Londres dans un trailer dopé au RTX

Ce n'est pas une surprise, Watch Dogs Legion sera compatible RTX sur PC, pour une expérience encore plus belle pour les possesseurs de cartes graphiques compatibles. Nous le savons depuis l'année dernière et une vidéo qui nous avait offert des plans forcément très léchés sur la ville de Londres, théâtre de notre nouvelle aventure connectée.

NVIDIA et Ubisoft ont tenu à nous en montrer un peu plus à l'occasion de la conférence de ce soir, en diffusant une bande-annonce utilisant les technologies RTX. Nous pouvons profiter d'une nouvelle visite de la capitale anglaise, alors que le ray tracing et le DLSS 2.0 offrent un rendu plus lisse que jamais, couplé à des effets de lumière et de reflets visuellement très appréciables. Même si vous n'avez pas prévu de jouer sur PC, cette séquence a au moins le mérite de nous faire retrouver l'univers du titre.

La date de sortie de Watch Dogs Legion, c'est toujours pour le 29 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, et plus tard cette année sur PS5 et Xbox Series X. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire pour 69,99 € chez Amazon.

