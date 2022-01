Ocean's Heart : l'Action-RPG très fortement inspiré de The Legend of Zelda annoncé et daté sur Switch

Depuis le 21 janvier 2021, les joueurs PC peuvent se procurer sur Steam un certain Ocean's Heart développé par Max Mraz et édité par Nordcurrent, qui se définit comme étant un Action-RPG et dont les inspirations en provenance de la licence The Legend of Zelda sont clairement assumées, à commencer par son héroïne Tilia à l'apparence proche de celle de la princesse dans Breath of the Wild. Avec un solide score de 79/100 sur Metacritic des quelques rédactions l'ayant noté, nous ne pouvions qu'être intrigués alors qu'il vient d'être annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie le 10 février prochain.

Ce titre en pixel art nous fait donc incarner Tilia, qui va partir à la recherche de son père et devra affronter le terrible pirate Blackbeard (Barbe Noire) qui l'a kidnappé. C'est sous ce prisme de la piraterie que nous contrôlons la jeune fille à travers un monde rempli de secrets et de dangers, comme des donjons dont certaines mécaniques parleront immédiatement aux fans de la licence de Nintendo. Crafting de potions, améliorations de compétences et de l'arsenal pour venir à bout de redoutables boss font partie de cette aventure que nous présente son créateur et l'éditeur :

« Ocean's Heart affiche fièrement ses influences, alors bien sûr, je suis ravi de voir le jeu arriver sur Nintendo Switch. Ocean's Heart est une lettre d'amour à The Legend of Zelda, mais il a aussi sa propre unicité qui le distingue. Il traite de l'exploration et du sentiment de satisfaction de découvrir un mystère et d'essayer de comprendre ce que cela signifie », a déclaré Max Mraz, le développeur d'Ocean's Heart. « Donc, il vous attire hors du chemin en étant plein de zones cachées qui font allusion à des histoires et cachent de nouveaux monstres et trésors. Après avoir construit ma vision d'Ocean's Heart à partir de zéro, c'est satisfaisant de voir mon jeu sur la plateforme de sa plus grande inspiration. » « C'est passionnant de travailler à nouveau avec Max pour sortir Ocean's Heart sur Nintendo Switch. Le système convient parfaitement à ce genre de jeu et les joueurs pourront bientôt le voir par eux-mêmes », a déclaré Andrius Mackevičius, responsable de l'équipe de publication chez Nordcurrent. « Nous aimons sa vision et son inspiration des RPG classiques des années 80 et 90, et nous pensons qu'Ocean's Heart est à la hauteur en matière de nostalgie en offrant des heures d'action avec ce jeu de rôle passionnant en vue de dessus, une histoire captivante conçue avec un humour intelligent et une belle esthétique en pixel art. »

À sa sortie sur l'eShop, Ocean's Heart coûtera 14,99 €. Vous pouvez vous procurer une carte de 15,00 € sur Amazon si vous ne souhaitez pas effectuer un achat direct. Des visuels sont disponibles en page suivante.