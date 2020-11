Olija : le jeu d'action de Skeleton Crew Studio trouve sa période de sortie

Olija débarque bientôt sur nos écrans. Révélé l’été dernier à l’occasion du Devolver Direct, Olija est un jeu d’action et d’aventure indépendant développé par Skeleton Crew Studio et édité par Devolver Digital. Vous incarnez Faraday, un naufragé possédant un harpon légendaire qui devra s’échapper de la mystérieuse Terraphage, une contrée hostile.

Ainsi, Olija sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam début 2021. Devolver Digital a publié un trailer d’une cinquantaine de secondes pour annoncer la bonne nouvelle. Vous pouvez y apercevoir un peu de gameplay avec de la plateforme et des ennemis qui se font découper à l’épée. Si vous êtes un peu curieux, voici ce qui vous attend dans Olija :

Olija narre la quête de Faraday, un naufragé pris au piège dans la mystérieuse contrée de Terraphage. Armé d'un harpon légendaire, il va faire la rencontre d'autres échoués et tenter de s'échapper de cette terre hostile pour retourner chez lui. L'exploration d'Olija est incertaine, sa narration passionnée et ses combats aiguisés : le joueur part à la découverte de ce monde étrange et de ses habitants plus ou moins hostiles dont Olija, une énigmatique demoiselle à laquelle Faraday se retrouvera étroitement lié au fil du temps. Inspiré par les contes de capes et d'épées et les jeux d'aventures cinématiques, Olija est un jeu sur l'inconnu, l'adversité et les fourches marines légendaires. Caractéristiques Explorez un monde mystérieux et artisanal inspiré des légendes des marins et de la fantaisie asiatique.

Maniez le harpon de légende et repensez le mouvement à travers la plateforme, l'énigme et le combat.

Sauvez des naufragés et rencontrez divers personnages pour en savoir plus sur Terraphage et l'énigmatique Olija.

Une magnifique bande-son mélancolique inspirée du flamenco, du lo-fi et de la musique traditionnelle japonaise.

Fabriquez des chapeaux magiques !

Si vous voulez accueillir Olija, la Nintendo Switch est disponible sur Amazon pour 293,35 €.