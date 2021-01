Olija : le titre s'offre deux nouveaux trailers, attention les yeux !

Le jeu d’aventure de Skeleton Crew Studio et de Devolver Digital s’offre deux nouvelles bandes-annonces, quelques jours avant sa sortie. Pour rappel, Olija vous plonge dans la peau de Faraday, un naufragé qui devra s’échapper de l’île de Terraphage. Pour se faire, il sera armé d’un harpon légendaire et sera également aidé par une mystérieuse femme, Olija.

Devolver Digital a donc publié une nouvelle bande-annonce mettant l’accent sur l’histoire de cette production. Lassé de la misère de son peuple, nous apprenons que Faraday a pris la mer avec ses hommes, mais une tempête a frappé son navire et ce dernier a été séparé de son équipage. Le protagoniste se retrouve donc sur Terraphage, où il trouve un harpon légendaire. Dans sa quête, il rencontre Olija, une mystérieuse femme de sang royal avec qui il va se lier au fur et à mesure. En plus de l’histoire, vous pourrez découvrir ci-dessus un peu de gameplay avec des phases de plateforme et Faraday se battant contre divers ennemis.

De son côté, IGN a diffusé une bande-annonce animée avec une superbe mise en scène. Dans ce trailer d’une quarantaine de secondes, Faraday affronte de nombreux dangers. Il se retrouve d’abord au fond de l’eau puis doit échapper à une pluie de flèches. Par la suite, il explore une grotte où il trouve le harpon de légende et il fait face alors à plusieurs ennemis.

Si vous souhaitez déceler les nombreux mystères de Terraphage et retrouver votre équipage, Olija n’attend que vous !

Olija est un jeu qui suit les aventures et tribulations de Faraday lorsqu'il se retrouve échoué sur les côtes de Terraphage, un mystérieux pays dont le jeune homme est désormais captif. Armé d'un harpon légendaire, il trouve d'autres naufragés et tente de fuir cette contrée hostile pour regagner sa terre natale. Rempli d'explorations dangereuses, de narrations palpitantes et de combats redoutables, vous découvrirez également un monde étrange et ses habitants, dont Olija, une jeune femme énigmatique à laquelle Faraday se lie au fil du temps. Inspiré par les contes de cape et d'épée, Olija est un jeu sur l'inconnu, l'adversité et les fourches marines légendaires. Caractéristiques Explorez un monde mystérieux et façonné à la main, dont les origines sont inspirées par les légendes de marins et la fantasy orientale.

Maîtrisez le Harpon de légende et laissez-vous envoûter par un gameplay où plateforme, puzzle et combat font peau neuve.

Sauvez des naufragés et faites la connaissance de personnages insolites pour en apprendre plus au sujet de Terraphage et de l'énigmatique Olija.

Une superbe bande-son mélancolique teintée de Flamenco, de lo-fi et de musique japonaise traditionnelle.

Fabriquez des chapeaux magiques !

Olija est attendu sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam le 28 janvier prochain.