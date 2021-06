Omen of Sorrow : le jeu de combat avec des monstres cultes sortira sur Xbox One

AOne Games sortait en 2018 sur PlayStation 4 Omen of Sorrow, un jeu de combat façon versus fighting mettant en scène des monstres cultes de la culture populaire. Le titre a eu droit à une version PC sur l'Epic Games Store en 2019, et deux ans plus tard, le jeu va enfin arriver sur Xbox One.

Eastasiasoft a en effet annoncé l'arrivée d'Omen of Sorrow sur Xbox One lors d'un showcase diffusé cette semaine, le jeu de combat étant montré à partir de 1:09 dans la vidéo ci-dessus. Le titre est développé pour rappel avec l'Unreal Engine 4 et permet d'incarner des créatures mythiques comme le Cavalier sans tête, la Créature de Frankenstein, la momie d'Imhotep, un loup-garou ou encore Mr. Hyde. Ce portage inclura même de base le DLC avec la comtesse Elizabeth Bathory.

Omen of Sorrow est simplement attendu dans le courant de l'année 2021 sur Xbox One, affaire à suivre. Vous pouvez retrouver des cartes Xbox Live sur Amazon.