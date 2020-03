One Piece: Pirate Warriors 4, Bartolomeo déploie ses barrières dans sa bande-annonce de gameplay, Eustass Kid sera enfin jouable !

Si les semaines se suivent pour la promotion de One Piece: Pirate Warriors 4, le nombre de vidéos diffusées le vendredi par la branche japonaise de Bandai Namco a largement été réduit depuis vendredi dernier. Ainsi, après le beau gosse Cavendish, c'est son compère Bartolomeo qui est à l'honneur de la bande-annonce de gameplay du jour.

Lancers de bombes et utilisation de barrières sous différentes formes, les développeurs ont pris quelques libertés pour proposer un panel de coups varié, sans oublier ceux que nous avons pu voir dans l'œuvre originale comme le Bari Bari no Pistol. Pour ne pas changer, nous nous tournons vers le site officiel pour une petite description du personnage :

Bartolomeo Capitaine du Barto Club. Son surnom est le « Le Cannibale ». Son fruit du démon est le Bari Bari no Mi, capable de créer une barrière qui ne permet à aucune attaque de passer. Il est brutal et cruel, si craint qu'il est appelé le « Rookie Fou » et classé n°1 sur la liste des « pirates que nous souhaitons le plus voir disparaître ». Il a rejoint le tournoi du Corrida Colosseum pour des raisons qui lui sont propres. Type d'action : Technique En tant qu'utilisateur de Bari Bari no Mi, Bartolomeo se bat en utilisant une série de barrières en constante évolution et en provoquant les ennemis, avant de les écraser avec de lourds dégâts.

Par ailleurs, ce même site nous apprend que Barbe Noire avec son apparence post-ellipse sera jouable. Rien d'étonnant à cela puisqu'il disposait déjà d'une version possédant le Yami Yami no Mi et le Gura Gura no Mi dans Pirate Warriors 3, seule la skin devrait donc changer. Mieux encore, le prochain numéro du Weekly Shonen Jump, via ryokutya2089, indique qu'Eustass Kid va enfin intégrer le roster, portant le total des personnages pouvant être incarnés à 43 ! Il disposera de deux apparences différentes, avant et après l'ellipse, reste à voir si ses coups varieront de l'une à l'autre.

Dans tous les cas, One Piece: Pirate Warriors 4 sortira le 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.