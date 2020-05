One Piece: Pirate Warriors 4, Cracker à son tour annoncé en DLC

Sorti fin mars à travers le monde, One Piece: Pirate Warriors 4 n'en a pas encore fini avec les joueurs puisqu'il compte bien proposer pas moins de 9 personnages en DLC, réunis dans un Character Pass. Après Smoothie, dévoilée en avril dans les pages du Weekly Shonen Jump, c'est au tour d'un deuxième pirate d'être annoncé de la sorte.

Pas encore de scan à l'horizon au moment de l'écriture de cet article, mais ça ne saurait tarder. Dans tous les cas, c'est à nouveau ryokutya2089 qui est à l'origine de la fuite, dont la véracité des informations n'est plus à prouver. C'est donc Charlotte Cracker, autre Sweet Commander de l'équipage de Big Mom et au passage l'un de ses nombreux enfants, qui pourra être incarné pour massacrer des ennemis en masse. Avec son Bisu Bisu no Mi, il est capable de produire des armures en biscuit, en plus d'être un bretteur. Dans le jeu, il sera de type Vitesse.

Plus intéressant, nous savons désormais qu'il sera commercialisé avec Smoothie au sein d'un même Character Pack, sans que la date ne soit encore donnée. Pour rappel, One Piece: Pirate Warriors 4 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, vous pouvez l'obtenir à 54,99 € sur le site de la Fnac.

