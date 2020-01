One Piece: Pirate Warriors 4, du gameplay pour Kaido, Big Mom et Basil Hawkins en vidéos

La semaine dernière, Bandai Namco partageait encore des vidéos de gameplay pour certains personnages jouables de One Piece: Pirate Warriors 4 et remet ça aujourd'hui avec trois vidéos supplémentaires dédiées aux Empereurs Kaidō et Big Mom, ainsi qu'à Basil Hawkins.

Nous avons donc tout d'abord le capitaine de l'Équipage aux Cent Bêtes, une gigantesque brute qui massacre les soldats ressemblant à des pièces d'échec de l'équipage de Big Mom à l'aide de sa massue, le tout à travers les environnements désolés de Wano, l'une des nouvelles cartes ajoutées dans cet épisode. Sa transformation en dragon fait l'objet d'un petit focus, nous montrant qu'il pourra faire pleuvoir des blocs de glace, déchaîner la foudre et des tempêtes ou encore balancer des boules de feu. Du côté de Big Mom, - qui attaque ses propres hommes... - elle est accompagnée de ses homies Zeus et Prometheus, en plus de pouvoir se servir de son chapeau Napoleon en guise de sabre. Son changement de forme fait se déchaîner ses compagnons, avec comme technique ultime le fameux Cognac. Quant à Hawkins, en plus de techniques à l'épée et sa forme d'épouvantail, il pourra bien utiliser ses cartes pour provoquer divers effets, de quoi coller au mieux à l'œuvre d'origine.

Comme d'habitude, voici les descriptions traduites de ces personnages, en provenance du site officiel :

Kaidō Gouverneur de l'Équipage aux Cent Bêtes. L'un des quatre Empereurs régnant sur le Nouveau Monde. Communément appelé « Kaidō, le roi des bêtes ». Il a assiégé Wano Kuni et le contrôle maintenant. Un pirate avec un corps très dur, connu comme la créature la plus forte sur terre, mer et dans les airs. Il veut déclencher la « plus grande guerre au monde » pour le briser, le considérant comme ennuyeux. Il boit beaucoup et lorsqu'il est ivre, il passe du temps à rire ou à pleurer. Type d'action : Puissance / Aérien (changement de forme) Déclenchez une variété d'attaques puissantes avec de la glace, des flammes et des éclairs. Les boules de feu et le tonnerre resteront efficaces pendant une certaine période de temps après une attaque, et les blocs de glace qui restent sur le terrain peuvent geler l'environnement, ce qui causera des dommages sans fin aux ennemis. Charlotte Linlin (Big Mom) Capitaine de l'Équipage de Big Mom. L'un des quatre Empereurs régnant sur le Nouveau Monde. Son vrai nom est Charlotte Linlin, mais elle est aussi appelée « Mama ». Son Soru Soru no Mi peut voler une âme à une personne et la donner à une autre. Elle aime les bonbons, mais déteste les friandises amères et les sièges vides lors des « tea parties ». Après la mort de Barbe Blanche, elle a pris sous son aile l'île des Hommes-Poissons en échange de friandises, mais Luffy a choisi de se battre avec elle quand il lui a volé ceux-ci. Type d'action : Puissance / Aérien (changement de forme) Big Mom utilise Zeus, Prometheus et Napoleon pour exécuter un large éventail d'attaques, écrasant les ennemis avant qu'ils ne puissent s'approcher. Lorsqu'elle se transforme, elle peut libérer toute la puissance destructrice des éléments. Basil Hawkins Capitaine de l'Équipage de Hawkins. Communément appelé « Le Magicien ». Son fruit du démon est le Wara Wara no Mi et il a la capacité de subir des dégâts grâce à l'utilisation d'une marionnette préparée à l'intérieur de son corps ou même de se transformer en une marionnette de paille géante. Il accorde une grande importance à la bonne fortune et agit en fonction des résultats des cartes de tarot. Toujours calme, mais pouvant être de mauvaise humeur, il déteste aussi les blagues. Type d'action :Technique Hawkins manie le pouvoir du Wara Wara no Mi. Il peut utiliser son épée de paille et ses attaques de clous pour porter malheur à ses ennemis.

La date de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 est fixée au 27 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Des personnages jouables additionnels seront par ailleurs ajoutés via un Season Pass.

Voir aussi : One Piece: Pirate Warriors 4, de l'action et des larmes dans un spot TV dédié à l'arc Marineford