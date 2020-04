One Piece: Pirate Warriors 4, Smoothie annoncée en DLC dans les pages du Weekly Shonen Jump

La sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 est encore récente sur PS4, Xbox One, Switch et PC, mais son éditeur Bandai Namco avait dans le même temps mis à la vente un Character Pass vendu 29,99 € et inclus dans l'édition Deluxe, qui donnera accès à pas moins de 9 personnages jouables supplémentaires. Eh bien, le premier membre de ce roster élargi est déjà connu.

Pour ne pas changer, ce sont les fuites du Weekly Shonen Jump, relayées par ryokutya2089, qui nous font part de cette annonce présente dans l'hebdomadaire japonais. Ainsi, c'est Smoothie qui pourra être contrôlée. Cette fille de Charlotte Linlin, alias Big Mom, est l'un des Sweet Commanders de l'équipage de sa mère et dispose des pouvoirs du Shibo Shibo no Mi qui lui permet d'extraire les fluides corporels de ses adversaires, pourquoi pas pour s'en faire un petit jus ! Elle manie aussi l'épée, qui lui servira sans doute dans le jeu. Oui, difficile à dire de quoi elle sera capable tant elle n'a pas brillé lors de ses apparitions dans l'œuvre d'Oda jusqu'à présent...

Nous rajouterons le scan une fois qu'il sera disponible en ligne, mais nous avons de toute manière bien le temps avant de la voir arriver in-game, le magazine indiquant l'été comme période de sortie.