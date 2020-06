Othercide : le RPG tactique français s'offre un trailer, une date de sortie et une version Switch

Dans les nombreux cartons de Focus Home Interactive, il y a notamment Othercide, un RPG tactique par les Français de Lightbulb Crew. Il nous plongera dans un sombre univers en rouge et noir, où nous guiderons une guerrière légendaire et son armée de Sœurs dans une quête pour sauver l'humanité. Les combats devraient être particulièrement stylisés, car nous pourrons planifier nos actions dans le temps pour enchaîner les attaques et piéger nos adversaires. Et si nous nous sentons en difficulté, nous pouvons sacrifier une de nos Sœurs pour renforcer les autres lors des affrontements qui suivent.

Un nouvel aperçu de cette expérience et sa direction artistique marquée sont visibles dans une bande-annonce dévoilée cette semaine. Les combats et la personnalisation des héroïnes y sont rapidement montrés au passage. La vraie nouvelle, c'est cependant celle de la date de sortie du 28 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

Petite surprise pour finir : une version Switch d'Othercide est aussi en développement ! Elle ne sera pas disponible le mois prochain en même temps que les autres, mais si vous préférez privilégier cette console, vous savez que vous pourrez le faire en patientant un peu.

