Othercide : le RPG tactique 100 % français précise sa sortie avec un trailer en rouge et noir

Cela fait quelque temps que nous connaissons Othercide, un RPG tactique développé par les Français de Lightbulb Crew, remarquable par son esthétique en rouge, noir et blanc. L'équipe a eu la chance de trouver un éditeur de renom en la personne de Focus Home Interactive, français également, qui l'a pris sous son aile pour l'aider à la création et la diffusion du projet.

Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec l'univers torturé du jeu et ses Sœurs à améliorer et à sacrifier au fil de nos parties, une bande-annonce inédite et captivante vient d'être diffusée.

Explorez une ligne de temps qui se meurt et découvrez les secrets que gardent la Ville et la Souffrance qui y prolifère. Dirigez, développez et sacrifiez votre armée de Sœurs, échos du plus grand guerrier ayant jamais vécu, et faites face aux Autres et à Souffrance dans des batailles sans merci. Découvrez un premier aperçu de ce nouvel univers original porté par une direction artistique incroyable dans le Trailer d'Annonce.

Chaque combat est un ballet grandiose d'actions spectaculaires : planifiez vos actions dans le temps pour préparer d'impressionnants enchaînements d'attaques et déjouer l'adversaire. Menez des combats de boss épiques et éradiquez les créatures effroyables à l’origine de Souffrance. Chacun de ces boss impressionnants apporte son lot de surprise à une histoire racontée au travers de mémoires fuyantes, qui se solidifient en un conte riche et tragique à propos de la Mère et de cette réalité étrange et terrifiante.

Vos prouesses forgeront le destin de vos Sœurs, et chaque bataille façonnera leurs compétences et leur personnalité. La lâcheté sera punie, survivre contre toute attente laissera des cicatrices, et éradiquer efficacement les armées des Autres sera récompensé, irrémédiablement affectant les attributs et les capacités de vos Sœurs. Les Mémoires, obtenues en reconstituant les actions de leur progénitrice, personnaliseront et amélioreront chacune de leurs compétences, faisant de votre armée la vôtre en tous points. Inévitablement, il vous faudra prendre la plus difficile des décisions et sacrifier certaines de vos Sœurs pour soigner les autres – les survivantes en ressortiront plus fortes, prêtes à livrer la bataille suivante.