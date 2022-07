Circus Electrique : une date de sortie proche pour l'alléchant RPG tactique sur une troupe de cirque

Si Zen Studios est surtout connu pour sa série Zen Pinball, il s'y connaît aussi en jeu de rôle, comme il l'a prouvé avec Operencia: The Stolen Sun. Il va de nouveau s'aventurer dans ce genre avec Circus Electrique, un RPG tactique autour d'un cirque itinérant et de ses saltimbanques.

L'expérience mélangera les genres en nous invitant à prendre part à des combats stratégiques au tour par tour, à former des équipes d'artistes en choisissant parmi 15 classes, à manager notre cirque en recrutant des membres au fil de l'histoire, ou encore à gérer la morale de nos troupes via un système de Dévotion, qui influera sur nos performances lors des batailles et des numéros interactifs. Ce joyeux melting pot peut être apprécié dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus, ou dans la vidéo plus ancienne ci-dessous.

Ce trailer de cette semaine est surtout là pour fixer la date de sortie de Circus Electrique. Le titre édité par Zen Interactive sera disponible le 6 septembre sur PC, Switch, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.