Flint: Treasure of Oblivion, le RPG tactique avec des pirates tient sa date de sortie

Microids a profité de la gamescom 2024 pour donner des nouvelles de Flint: Treasure of Oblivion, un jeu de rôle avec des combats tactiques au tour par tour, développé par Savage Level. Dévoilé en avril dernier, le titre français s'est offert une nouvelle bande-annonce axée sur son histoire :

Flint: Treasure of Oblivion suivra pour rappel le capitaine Flint, son second Billy Bones et leur équipage, à la recherche d'un trésor légendaire. Le titre promet une aventure de piraterie avec une direction artistique inspirée des bandes dessinées traditionnelles.

Préparez-vous à embarquer aux côtés du capitaine Flint, de son second Billy Bones et de son équipage de loups de mer à la recherche d'un trésor légendaire promettant liberté et fortune. Avec sa narration originale utilisant la bande-dessinée traditionnelle comme moyen d'expression, Flint: Treasure of Oblivion invite les joueurs à s'immerger dans une aventure de pirate historiquement documentée et saupoudrée de fantastique. Flint: Treasure of Oblivion promet non seulement de l'aventure, mais aussi de la profondeur stratégique grâce à ses combats au tour par tour, rafraichissant les bases du genre en s'inspirant de mécaniques issues du jeu de rôle et jeu de plateau, notamment au travers de jets de dés. Lorsque les joueurs constituent leur équipage, chaque membre apporte des compétences uniques permettant d'adapter sa stratégie à son style de jeu. Durant les phases tactiques, les joueurs peuvent utiliser des cartes d'aptitudes et d'attributs pour améliorer les membres de leur équipe et ainsi prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Hissez la grande voile et partez à la découverte des secrets enfouis dans les contrées lointaines de Flint : Treasure of Oblivion.

Microids et Secret Level ont également dévoilé la date de sortie de Flint: Treasure of Oblivion, fixée au 24 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander le titre contre 49,99 € sur Amazon et Fnac.