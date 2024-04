Flint: Treasure of Oblivion, un jeu avec des pirates pas comme les autres dévoilé en vidéo

L'éditeur Microids dévoile aujourd'hui un nouveau jeu vidéo, Flint: Treasure of Oblivion, développé par Savage Level. Il s'agit là d'un jeune studio fondé en 2021 par des vétérans de l'industrie, Flint: Treasure of Oblivion sera son premier jeu, il promet déjà de très belles choses, place à la bande-annonce :

Flint: Treasure of Oblivion suivra une bande de pirates, à savoir le capitaine Flint, son second Billy Bones et tout un équipage à la recherche d'un trésor légendaire. Le titre proposera une narration atypique, inspirée des bandes dessinées franco-belge, avec un vrai effort du côté de la documentation historique. Flint: Treasure of Oblivion proposera également des combats tactiques au tour par tour, avec des mécaniques inspirées des RPG et jeux de plateau avec des jets de dés. Chaque membre d'équipage aura des compétences uniques et les joueurs pourront utiliser des cartes d'aptitudes et d'attributs pour améliorer les personnages et remporter la victoire. Voici quelques points clés :

Combats tactiques au tour par tour : une bonne préparation est essentielle : constituez votre équipage en choisissant des membres aux capacités uniques, obtenez de nouvelles compétences, améliorez vos dés. Durant les phases tactiques, utilisez des cartes pour déclencher des capacités ainsi que des attributs et influencez le combat grâce à vos jets de dés.

: une bonne préparation est essentielle : constituez votre équipage en choisissant des membres aux capacités uniques, obtenez de nouvelles compétences, améliorez vos dés. Durant les phases tactiques, utilisez des cartes pour déclencher des capacités ainsi que des attributs et influencez le combat grâce à vos jets de dés. Une narration dans un style bande-dessinée : profitez d'une narration qui, au-delà des codes habituels de la BD (onomatopées, bulles de dialogues), offre au joueur des planches de BD originales et dynamiques.

: profitez d'une narration qui, au-delà des codes habituels de la BD (onomatopées, bulles de dialogues), offre au joueur des planches de BD originales et dynamiques. Exploration : parcourez un monde magnifique, de la ville de Saint Malo aux contrées exotiques d'Amérique Centrale et visitez divers environnements (villes, camps, jungle, caves...) profitant de la puissance de l'Unreal engine 5.

: parcourez un monde magnifique, de la ville de Saint Malo aux contrées exotiques d'Amérique Centrale et visitez divers environnements (villes, camps, jungle, caves...) profitant de la puissance de l'Unreal engine 5. Un monde de piraterie documenté : le jeu recrée fidèlement un monde de piraterie qui intègre plusieurs éléments historiques (langage, costumes, armes) afin de rendre l'expérience plus immersive

Flint: Treasure of Oblivion est attendu dans le courant du quatrième trimestre 2024 sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG.com), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si vous aimez les BD et les pirates, vous pouvez retrouver l'intégrale de L'Épervier à 55 € sur Amazon et Cdiscount.