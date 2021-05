Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, le RPG tactique lancé en vidéo

Comme prévu, c'est aujourd'hui que sort Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground sur ordinateurs et consoles. Le titre de Focus Home Interactive et Gasket Games prend évidemment place dans l'univers Age of Sigmar de la franchise de Games Workshop, en nous emmenant dans les Royaumes Mortels pour éradiquer la Mort et le Chaos.

Les studios partagent donc aujourd'hui la bande-annonce de lancement de Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, à admirer ci-dessus, et nous rappellent que leur jeu de rôle au tour par tour permet d'incarner trois factions différentes dans des campagnes non linéaires, avec la possibilité de personnaliser son armée avec de nombreuses unités et divers équipements. En plus de cela, du multijoueur en PvP est disponible en cross-play entre toutes les plateformes.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter via des cartes PSN vendues sur Amazon par exemple.

Lire aussi : Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground s'offre 16 minutes de gameplay commenté avant sa sortie