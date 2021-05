Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground aura du cross-play entre toutes les plateformes

Prochain jeu de Gasket Games et Focus Home Interactive, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground sortira dans quelques jours sur ordinateurs et consoles. Il s'agit pour rappel d'un jeu de rôle tactique au tour par tour permettant d'incarner plusieurs factions dans des campagnes solos, mais pas seulement.

Le titre inclura également un mode PvP multijoueur en ligne, où les joueurs s'affronteront dans des arènes avec comme objectif de vaincre le Héros adverse ou abattre son totem. Aujourd'hui, les studios annoncent que le mode PvP de Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground sera jouable en cross-play intégral entre les versions PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, de quoi assurer un matchmaking simple et rapide, facilitant les parties entre amis, qu'importe la plateforme.

La date de sortie de Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est fixée au 27 mai 2021 sur ces quatre machines, vous pouvez le précommander sur les boutiques numériques, avec des cartes PSN par exemple.