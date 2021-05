Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground nous présente ses trois factions en vidéos

Dans quelques jours sortira Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, jeu de rôle au tour par tour développé par Gasket Games et édité par Focus Home Interactive. Le titre avait eu droit à une vidéo entièrement dédiée à son gameplay à la fin du mois dernier, mais les studios sont de retour cette semaine avec trois nouvelles petites vidéos.

Cette fois, ce sont les factions qui sont à l'honneur. Dans Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, les joueurs pourront en effet choisir parmi les Stormcast Eternals, les Nighthaunt et les Maggotkin afin de partir à la conquête des Royaumes Mortels, chaque classe aura évidemment ses propres spécificités, tout est détaillé ici :

Les Stormcast Eternals, guerriers les plus robustes de Storm Ground, portent dignement leur nom. En se regroupant en formations compactes autour de leur héros, ils peuvent résister à la plupart des attaques et briller lors des longues batailles.

Les Nighthaunt, quant à eux, sont beaucoup plus fragiles, et s’appuient sur leurs capacités à affaiblir leurs ennemis et à invoquer un grand nombre d'unités pour les submerger.

Les Maggotkin compensent leurs mouvements limités avec une capacité inégalée à contrôler le champ de bataille, transformant des portions du terrain en dangereuses zones contaminées, contraignant leurs ennemis à les éviter sous peine de se voir infliger de sérieux malus.

Vous pouvez retrouver la vidéo centrée sur les Stormcast Eternals ci-dessus, ainsi que celles dédiées aux Nighthaunt et aux Maggotkin sur la seconde page. La date de sortie de Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est fixée au 27 mai 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.