Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground s'offre 16 minutes de gameplay commenté avant sa sortie

C'est jeudi prochain que sortira Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, un jeu de stratégie au tour par tour développé par le jeune studio Gasket Games et édité par Focus Home Interactive. Le titre proposera d'incarner trois factions différentes dans des campagnes nous emmenant dans les Royaumes Mortels, et voici encore du gameplay :

Cette fois, les studios ne font pas dans la demi-mesure, avec pas moins de 16 minutes de gameplay. La vidéo est commentée par le directeur du jeu Jeff Lydell et le directeur du design Ian Christy, qui présentent les options stratégiques à disposition des joueurs dans Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. La séquence se concentre sur une bataille opposant les Stormcast Eternals aux Nighthaunts et permet de mieux comprendre les systèmes de personnalisation et la gestion des unités sur le terrain.

La date de sortie de Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground est fixée au 27 mai 2021, le titre profitera du cross-play entre toutes les plateformes pour son mode multijoueur PvP, et vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.