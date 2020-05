Outriders : 1 heure de gameplay solo maison en exclusivité !

Hier, Square-Enix et People Can Fly ont diffusé la première Transmission en direct afin de mieux faire découvrir Outriders, leur jeu de rôle et d'action à la troisième personne, façon looter shooter. Lors de cette présentation, nous avons pu en apprendre un peu plus sur le Trickster, mais aussi sur les microtransactions, la protection Denuvo et les studios n'ont pas manqué de nous chauffer pour la prochaine Transmission.

Alors qu'en février dernier, nous avions déjà eu l'occasion de vous donner notre avis sur le mode coopératif d'Outriders, cette fois nous nous sommes frottés au mode solo pendant deux sessions de trente minutes que nous avons filmé afin de les partager avec vous, ci-dessous, et dont nous avons tiré notre deuxième preview.

Pour rappel, Outriders n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais il est annoncé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X. En attendant, il est déjà possible de le précommander à la Fnac contre 59,99 € ou chez Micromania pour 69,99 €.