Outriders : gameplay en montagne, Inon Zur à la musique, résumé de la seconde Transmission

Square Enix et People Can Fly viennent de diffuser la seconde Transmission d'Outriders, un rendez-vous presque mensuel qui permet aux studios de présenter petit à petit les fonctionnalités et le contenu de ce jeu de rôle et d'action coopératif. Vous pouvez retrouver la diffusion ici, maintenant, place aux informations.

Cette Transmission d'Outriders s'est notamment attardée sur la carte du jeu, qui sera très grande. Et ça tombe bien, car les développeurs promettent un jeu long. Outre la première ville d'Enoch colonisée par les humains, la carte d'Outriders proposera également des environnements variés et exotiques, que ce soit dans la jungle ou les montagnes. Les zones sécurisées, servant de hubs aux joueurs, seront ainsi entourées de régions bien plus hostiles. C'est là qu'il faudra se rendre pour avancer dans la campagne et effectuer des quêtes secondaires, optionnelles, mais qui permettront d'en savoir un peu plus sur l'univers du jeu, et les choses étranges qui se passent à Enoch. Une séquence de gameplay nous emmène à la montagne, à la recherche d'un soldat capturé par un culte mystérieux qui sacrifie ses victimes à l'Anomalie, l'occasion de voir le Devastator en action, un tank capable de foncer sur ses ennemis avec des capacités offensives destructrices.

Retour aux hubs, ces lieux calmes et vivants où les joueurs pourront croiser un tas de PNJ pour débloquer des activités annexes, notamment des missions de chasse et des primes, mais également acheter de l'équipement. Les studios n'en dévoilent pas trop, car les hubs évoluent au fil de l'aventure. Les joueurs auront également à leur disposition un camion de riders, véhicule pouvant être personnalisé et qui accueille des personnages importants pour l'intrigue d'Outriders, notamment le Dr. Zahedi, l'un des derniers scientifiques d'Enoch qui permettra aux joueurs de crafter de l'équipement, tandis que le pilote Jakub sera quant à lui là pour modifier l'apparence du camion, présenté comme un petit village ambulant. Les joueurs y retrouveront en effet un coffre pour stocker de l'équipement et l'échanger avec d'autres personnages, ainsi qu'un terminal de matchmaking, pour rencontrer d'autres joueurs et jouer en coopération.

People Can Fly et Square Enix ont également dévoilé quelques informations concernant la bande originale d'Outriders, et bonne nouvelle, elle sera composée par Inon Zur, bien connu pour son travail sur Fallout, Dragon Age ou encore Syberia. Comme l'explique le compositeur dans un petit making of réalisé à Budapest, les musiques d'Outriders mélangent les sons orchestraux, tribaux et électroniques pour plonger le joueur dans l'ambiance d'Enoch, sans pour autant que les musiques ne soient trop envahissantes.

Enfin, les studios ont présenté en détail le Pyromancer et répondu aux questions des internautes, mais nous y reviendrons dans un prochain article. C'est donc tout pour cette seconde Transmission d'Outriders, pas de date de sortie en vue pour le moment, mais Square Enix et People Can Fly nous donnent déjà rendez-vous prochainement pour une troisième présentation qui s'attardera sur les altérations qui touchent les habitants d'Enoch, la personnalisation de l'équipement et la classe du Devastator. Outriders est disponible en précommande sur Amazon.fr en Édition Deluxe contre 58,99 €.

