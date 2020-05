Outriders : un rendez-vous pour découvrir du gameplay et des nouveautés prévu la semaine prochaine

Cette année, People Can Fly va revenir sur le devant de la scène avec Outriders, un TPS prenant la forme d'un shooter RPG dont la formule a clairement de quoi faire penser à Destiny, hormis le fait qu'il s'agira d'un titre complet à son lancement, jouable seul ou en multijoueur. Un live avait eu lieu en février pour nous le présenter en détail et les développeurs vont remettre ça pas plus tard que la semaine prochaine, comme annoncé en vidéo.

En effet un premier Outriders Broadcast va être diffusé le jeudi 28 mai à 18h00 en direct depuis la chaîne Twitch de Square Enix et le compte YouTube du jeu. Oui, premier, car il s'agira d'un rendez-vous mensuel permettant aux développeurs de nous donner régulièrement des nouvelles sur l'avancement du projet et nous faire découvrir de nouvelles zones, des séquences de gameplay et tout un tas d'autres informations. Et rassurez-vous si vous l'attendez, son développement se passe bien, malgré la situation actuelle.

« Évidemment, le monde est un peu étrange en ce moment, et nous faisons tous de notre mieux pour nous adapter. La santé et la sécurité des employés étant notre priorité, toute notre équipe de plus de 250 personnes est passée en télétravail. Nous continuons à travailler dur sur le développement d'Outriders afin de maintenir le lancement pour fin 2020 » déclare Bartek Kmita, directeur créatif chez People Can Fly. « À la suite de l'annulation des plus gros salons du jeu de l'année, nous avons cherché de nouvelles façons de partager l'actualité d'OUTRIDERS avec les joueurs. Nous sommes ravis de pouvoir dévoiler de nouveaux détails de notre travail tous les mois à partir de maintenant dans les transmissions d'Outriders. »

À cette occasion, il est peu probable que nous découvrions sa date de sortie, Outriders étant en effet attendu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC en fin d'année. Il faudra sans doute attendre que Sony et Microsoft se décident enfin à préciser le lancement de leurs consoles next-gen avant ça.

