Borderlands 4 dégaine son gameplay et sa date de sortie, un rendez-vous donné pour en voir davantage

En voilà une belle surprise signée Gearbox Software que nous n'avions pas vue venir. C'est en effet à l'occasion du State of Play que Borderlands 4 a refait une apparition avec une courte, mais intense, bande-annonce de gameplay, mais pas seulement. Randy Varnell et Randy Pitchford ont profité de l'occasion pour annoncer qu'une présentation lui sera dédiée dans les prochains mois au printemps du côté de PlayStation et pour bien faire monter la hype et se positionner dans l'agenda des joueurs, c'est sa date de sortie qui a été dévoilée !

Notre aventure loufoque et haute en couleurs sur Kairos débutera le 23 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Compte tenu du fait que Mafia: The Old Country est prévu pour cet été et que Take-Two avait précisé qu'il n'entasserait pas ses sorties, nous pouvons clairement voir un lancement de Grand Theft Auto VI pour cet automne en octobre ou novembre, correspondant aux déclarations de l'éditeur.

Même si les nouveaux Chasseurs de l'Arche dont les designs ont fait débat parmi la communauté ne sont ici pas montrés, leurs compétences sont donc bien mises en avant, ainsi que la possibilité d'effectuer un double saut, de glisser, esquiver et se déplacer à l'aide d'un grappin. Autant dire que les phases de jeu devraient être plus frénétiques que jamais.

En attendant le State of Play dédié à Borderlands 4, vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, l'Epic Games Store, le PlayStation Store ou le Microsoft Store.