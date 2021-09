Overwatch 2 : l'OWL 2022 reprendra en avril sur une version en développement du jeu

Overwatch 2 se fait toujours attendre, par les fans, mais également par les joueurs compétitifs. L'Overwatch League 2021 se terminera dans quelques semaines et des bruits de couloir laissaient entendre que l'OWL 2022 serait en retard l'année prochaine, afin de faire coïncider le début de la compétition avec la sortie du second jeu.

Une information démentie cette semaine par Jon Spector, vice-président de l'Overwatch League chez Blizzard. Il affirme que l'OWL 2022 débutera en avril prochain, davantage d'informations seront communiquées d'ici là concernant le planning, mais une chose est désormais certaine, la compétition se fera bien sur Overwatch 2. Comment ? Eh bien, la journaliste Liz Richardson cite un porte-parole de l'OWL indiquant que cette saison « débutera sur une version en cours de développement d'Overwatch 2 ».

Une simple phrase qui a déchainé les passions des fans, imaginant déjà enfin mettre les mains sur le jeu peu après avril 2022. Même si le développement avance bien, il faut tout de même rappeler qu'Overwatch 2 proposera de nouvelles cartes multijoueurs, de nouveaux Héros et surtout un mode PvE coopératif inédit, qui est sans aucun doute le gros du travail pour Blizzard. Il est tout à fait imaginable de voir la compétition Overwatch League reprendre sur Overwatch 2, mais sans nouvelles cartes ni nouveaux Héros, rajoutés plus tard pendant la saison. Cependant, ce second volet changera pas mal de choses pour les joueurs professionnels, avec notamment des matchs en 5 vs 5. La logique voudrait donc que les développeurs se concentrent sur Overwatch 2 pour les pros, puis lance le jeu sans trop tarder pour tout le monde quelques semaines plus tard. En tout cas, les Washington Justice ont déjà leur skin pour le nouveau design de Fatale, à admirer plus haut.

Quoi qu'il en soit, Overwatch 2 n'arrivera pas avant avril 2022 donc, les fans croisent maintenant les doigts pour un lancement en mai prochain, pour le sixième anniversaire du premier volet, affaire à suivre. Vous pouvez retrouver une veste à capuche avec le logo du jeu à 29,05 € sur Amazon.

Lire aussi : Overwatch : le personnage de Jesse McCree va changer de nom