Overwatch 2 : replay du match avec les pros, infos sur Sombra et Bastion, et Shanghai Dragons grand vainqueur de l'OWL 2021

Cette nuit avait lieu la grande finale de l'Overwatch League 2021, opposant les Shanghai Dragons, qui ont dominé la région Est toute l'année, à Atlanta Reign, qui a brillé ces derniers jours en loser bracket, en éliminant notamment les doubles tenants du titre San Francisco Shock et Dallas Fuel, grands favoris de la région Ouest jusqu'ici.

Mais les Dragons chinois ont été plus forts que la flamme bleue texane, Shanghai Dragons s'est imposé 4 à 0 au terme d'un match à sens unique. Fleta (MVP 2020), Lip, Fate, Void, Izayaki et Leejaegon n'ont laissé aucune chance à Kai, Pelican, Gator, Hawk, Ir1s et Masaa, l'équipe de Shanghai a roulé sur ses adversaires et montre qu'elle mérite bien son titre de Champion de l'Overwatch League 2021. C'est Jae-won « Lip » Lee qui repart avec le titre de MVP de la finale. Et nous avons également eu droit à la dernière carte Assaut (2CP) de l'OWL, Hanamura, il est temps de dire adieu à ce mode peu apprécié des joueurs pour les matchs d'eSport.



Le match d'OW2 commence à 2:55:00

Avant le match et lors de la mi-temps de cette finale, nous avons par ailleurs appris quelques informations inédites concernant Overwatch 2. Le titre a eu droit à du gameplay à l'occasion d'un match d'exhibition opposant deux équipes de joueurs professionnels, à savoir Assassin, Kevster, Space, Shu et Moth contre Decay, Birdring, Mag, Closer et Skewed. L'occasion de revoir en action la composition 5 vs 5 en 2-2-1 (2 DPS, 2 Soigneurs, 1 Tank) sur la carte de Rome, de type Pression (Push), où les équipes doivent escorter un robot poussant un totem jusqu'au camp adverse, ou du moins le plus loin possible pendant le temps imparti. La rediffusion de cette rencontre est à retrouver ci-dessus, commentée en français par Shaytwan, Zaroide et Adyboo. L'équipe de développement s'est également attardée sur les personnages de Sombra et Bastion, qui vont avoir droit à quelques modifications dans Overwatch 2. Bastion a eu droit en premier à une petite vidéo remontrant son nouveau design, plus avancé technologiquement et plus lisse, tout en conservant ses animations un peu saccadées. La casquette est simplement pour marquer sa relation avec Torbjörn, une amitié naissante. Côté gameplay, le robot bénéficiera d'une grenade en tir secondaire rebondissant sur les surfaces, collant les ennemis et faisant des dégâts de zone, son tir principal en Reconnaissance fera davantage de dégâts et sera plus précis à longue distance, mais sera plus lent, les joueurs devront dire adieu à l'Autoréparation et surtout à la formation secondaire Sentinelle le transformant en tourelle fixe, il pourra cette fois se déplacer lentement et tirer à la manière d'une gatling avec des dégâts plus faibles. Sa capacité ultime le transformera ici en mortier fixe, permettant de tirer trois gros missiles depuis les airs.

Concernant Sombra, la hackeuse mexicaine aura un cooldown de piratage réduit à trois secondes et infligera davantage de dégâts (50 %) aux cibles touchées par son hack. La capacité ultime IEM ne retirera plus le bouclier des ennemis touchés, mais infligera des dégâts aux ennemis (40 % de leur santé). Les cibles piratées seront visibles par les autres équipiers au travers des murs et, dernière grosse nouveauté, il sera possible de pirater une cible tout en restant invisible, Sombra se révélant brièvement seulement pendant le temps de l'action. Les développeurs rappellent quand même que tout cela est en cours de test en interne et pourrait être modifié d'ici la sortie du jeu final. Les deux héros modifiés ont évidemment été joués par les équipes lors du match amical sur Overwatch 2 pour les voir en action.

Enfin, pour en finir avec cette saison 2021 de l'OWL, sachez que Xin « Leave » Huang, jeune DPS des Chengdu Hunters a été élu MVP de l'année, après avoir brillé sur sa Tracer, mais également sur Hanzo et même sur Symmetra. D'autres prix ont également été remis ces derniers jours, Se-Hyun « Pelican » Oh d'Atlanta Reign est la Recrue de l'année 2021, Hee-Won « Rush » Yun, coach des Dallas Fuel, est l'Entraîneur de l'année 2021, et Yeong-Han « Sp9rk1e » Kim, DPS chez Dallas Fuel, repart avec le prix Dennis Hawelka 2021, récompensant « son impact positif sur la communauté ».

Nous avons déjà rendez-vous l'année prochaine pour retrouver l'Overwatch League, qui devrait reprendre dans le courant du mois d'avril 2022 sur une version en cours de développement d'Overwatch 2. Blizzard donnera évidemment de plus amples informations dans les prochains mois, affaire à suivre.