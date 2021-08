Overwatch 2 : le développement avance bien, d'après Activision-Blizzard

Après des fuites, Blizzard a officialisé Overwatch 2 en novembre 2019 lors de sa BlizzCon, autant dire que cela fait longtemps que les fans attendent cette suite, surtout car les développeurs ont arrêté de proposer du vrai contenu inédit dans le jeu premier volet depuis des mois. Mais Overwatch 2 ne pointe toujours pas le bout de son nez.

Nous avons eu quelques informations ici et là, comme à la Blizzconline 2021 en février dernier ou via un livestream en mai, officialisant au passage la formation d'équipe en 5 vs 5. Mais toujours de date de sortie à l'horizon. Cependant, le développement avance, d'après une déclaration d'Activision-Blizzard lors de son bilan financier. Le groupe affirme qu'Overwatch 2 a passé une étape importante en interne ces dernières semaines, et il parlera plus en détail de son jeu dans les prochains mois, alors que « les dernières étapes de productions approchent ».

De quoi un peu rassurer les joueurs, qui ne sauteront de toute façon pas de joie tant qu'ils n'auront pas le jeu entre les mains. Pour rappel, Overwatch premier du nom accueille quand même encore les évènements saisonniers, avec en ce moment les Jeux d'Été 2021.