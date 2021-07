Overwatch : les Jeux d'Été 2021 lancés en vidéo, découvrez les nouvelles skins

Page 2 : Images, skins, emotes et entrée en scène

Comme prévu, Overwatch vient d'accueillir les Jeux d'Été 2021, un nouvel évènement temporaire qui permet de s'amuser en participant à des Défis et en débloquant des skins inédites dans des Coffres. L'évènement durera trois semaines, et voici une petite bande-annonce de présentation :

Comme chaque été, le Lúcioball fait son retour dans le mode Arcade, dans sa version Classique et Remix, mais les joueurs sont surtout invités à jouer un maximum de parties pour débloquer des skins Épiques. Comme toujours, il faut 9, 18 et 27 parties, qu'importe le résultat ou le mode, afin d'obtenir une icône, un tag puis une tenue. C'est Winston roi des océans qui ouvre le bal, suivront Pharah coucher de soleil et Hanzo Nihon les semaines suivantes.

Du côté des skins Légendaires, à obtenir dans un Coffre ou contre 3 000 pièces d'or, les joueurs pourront obtenir Orisa Arbitre, Mei Crème glacée, Ashe Piscine, Sigma Plongeur et Symmetra Sirène. Des emotes pour Reinhardt et Bouldozer ainsi qu'une entrée en scène pour Soldat: 76 ont également été rajoutées, tout cela est à découvrir sur la seconde page en images et vidéo.

Les Jeux d'Été 2021 sont jouables dans Overwatch jusqu'au 10 août prochain, le titre est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.