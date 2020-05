S.T.A.L.K.E.R. 2 : le développement avance bien, très bien même

GSC Game World développe actuellement S.T.A.L.K.E.R. 2, un titre très attendu par les amateurs de FPS post-apocalyptique. Le studio avait dévoilé en mars dernier une image du jeu, indiquant que les développeurs sont actuellement en télétravail, mais le responsable presse Zakhar Bocharov s'est récemment entretenu avec Cybersport.ru pour parler de l'état du jeu. Une interview en russe, que le studio a eu la gentillesse de traduire en anglais sur Reddit, pour qu'un maximum de fans en profite.

GSC Game World a donc opté pour le télétravail avant même l'annonce du confinement en Ukraine, et il ne se plaint pas de ce choix. L'essentiel des tâches peut être accompli de cette manière, et le studio note même une hausse de la productivité. Le plus difficile, c'est l'absence de socialisation, mais Zakhar Bocharov avoue que cela aurait pu être pire :

Stalker Clear Sky 3,71 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 3,71€. Soyons honnêtes, la situation n'est pas si grave en 2020. Les appels vidéo peuvent être utilisés non seulement pour le travail, les jeux de société et Donjons & Dragons peuvent être facilement joués via Internet, et Telegram regorge de bots de divertissement. Vous pouvez facilement fêter l'anniversaire de quelqu'un à distance. Les gens sont adaptatifs : cela peut sembler un peu gênant au début, mais ensuite, il y a autant de chaleur et d'émotion dans le processus. Surtout quand tout le monde se souvient que la quarantaine ne durera pas éternellement. Il y a cinq à dix ans, il y aurait eu un milliard de fois plus de problèmes avec tout ça.

Et concernant la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2 prévue l'année prochaine, GSC Game World n'est pas inquiet. Oui, des jeux ont été repoussés, mais ce n'est pas systématique :

En même temps, Final Fantasy VII Remake sort à l'heure et Cyberpunk 2077 a toujours une date de sortie en septembre. Je ne vois pas encore de tendance ici. Absolument toutes les sociétés de jeux se trouvent dans une situation tout aussi inattendue. Pour un certain nombre de raisons principalement internes, elles se débrouillent toutes à leur manière. En parlant spécifiquement de S.T.A.L.K.E.R. 2, tout se passe selon le plan de développement, et encore plus vite à certains égards.

GSC Game World avoue même que cette période est assez bénéfique pour le studio, les ventes de Cossacks 3 augmentent, mais il faudra d'après lui attendre la fin du confinement pour faire le point. Pour l'instant, S.T.A.L.K.E.R. 2 est donc toujours prévu pour débarquer en 2021, sur des plateformes encore inconnues.