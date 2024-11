Overwatch Classique : le 6v6 est bien de retour, mais Blizzard entourloupe les joueurs

Depuis le lancement d'Overwatch 2, une partie de la communauté regrette le passage en 6v6, mettant de côté un Tank. Le gameplay est grandement bouleversé par ce changement, mais Blizzard avait annoncé le retour du 6v6 pour un test temporaire, qui vient de débuter hier soir. Cependant, c'est loin d'être ce que les joueurs attendaient.

Blizzard a lancé Overwatch Classique qui, comme nous son nom l'indique, nous permet de retrouver le jeu dans sa version 1.0... qui était loin d'être la meilleure. Certes, c'est nostalgique et les compositions en 6v6 sont de retour, mais sans restriction (la fameuse 2-2-2) et avec même la possibilité de sélectionner plusieurs fois le même Héros dans son équipe. Oui, vous pouvez avoir une armée de cinq Winston fonçant sur l'ennemi et, lorsqu'ils sont tous morts, Ange peut tous les ressusciter d'un coup. Bon, les doublons vont disparaître demain, c'était un changement majeur peu après la sortie du jeu en 2016, mais nous avons encore trois semaines pour profiter des Héros d'origine avec leurs vieilles capacités, leurs anciens rôles et sur des cartes d'Assaut aujourd'hui oubliées (Hanamura, Anubis, Volskaya).

Blizzard expliquait que le mode 6v6 pourrait cohabiter avec le mode 5v5 à l'avenir, si ce test était concluant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, les joueurs préféraient revoir l'Overwatch de 2022, avec des Héros équilibrés, mais clairement pas la version 1.0. De nombreux fans imaginent déjà que Blizzard a volontairement choisi cette version bancale d'Overwatch pour mettre en avant les améliorations d'Overwatch 2, ce qui occulterait totalement le retour du 6v6 à l'avenir. Le studio n'a évidemment pas communiqué sur ce point pour le moment, le test est en cours jusqu'à début décembre.

Concernant les autres actualités du jeu, les Offensives compétitives seront de retour du 29 novembre au 2 décembre prochain, avec une signature à débloquer et un rang de prestige pour le reste de la Saison 13. Les joueurs peuvent également acheter dans la boutique un nouveau modèle d'arme Mythique pour Soldat: 76, Délivrance, contre quelques précieux Prismes mythiques. Overwatch 2 est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez acheter des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.