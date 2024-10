Overwatch 2 : Saison 13 sur le thème de Halloween et teasing du prochain Héros

Les joueurs d'Overwatch 2 vont avoir un tas de nouveautés à découvrir la semaine prochaine avec le lancement de la Saison 13 : Sorcellerie. Blizzard fêtera Halloween comme il se doit dans son jeu de tir compétitif free-to-play avec du contenu saisonnier, mais également des changements.

Les joueurs pourront obtenir la skin mythique Fatale Sorcellerie, transformant la tireur d'élite en alchimiste, excentrique ou gothique. Le mode de jeu Un Halloween terrifiant sera de retour avec un mode PvP inédit en combat à mort avec des mutations pour les Héros (qui semblent grandement tirés du mode PvE annulé). La collaboration avec My Hero Academia sera lancée pendant l'évènement et un tas d'éléments cosmétiques sera à débloquer dans le Passe de combat de cette Saison 13. La bande-annonce ci-dessus fait surtout la part belle aux skins à acheter dans la boutique, mais elle tease un nouveau Héros écossais avec le tag Phreaks sur un mur d'Oasis. Voici ce qu'il faut retenir :

Modèle mythique Fatale Sorcellerie

Le modèle mythique Fatale Sorcellerie sera au cœur de la saison. Le modèle évolue à chaque niveau, à mesure que Fatale passe d’apprentie alchimiste à virtuose des arts interdits, mêlant au passage sorcellerie excentrique et élégance gothique. Cette évolution s’accompagne d’animations inédites, d’effets visuels envoûtants et d’une ambiance sonore surnaturelle. Au fur et à mesure de sa transformation, vous constaterez sa montée en puissance, symbolisée par l’enchantement ardent de sa forme finale. Au niveau 4, son chapeau s’enflammera, témoignant de fait d’un niveau de maîtrise total de la sorcellerie. Ce modèle vous invite à prendre part à une expérience unique. Commencez avec de simples potions et développez peu à peu votre arsenal magique.

Un Halloween terrifiant

La saison exige un Halloween terrifiant, et cette année, préparez-vous au pire. Du 15 octobre au 4 novembre, aventurez-vous dans le laboratoire de Schakalstein, un tout nouveau mode JcJ en combat à mort, pendant lequel vos personnages risquent de subir de terribles mutations. Des cartes de talents maudits apparaîtront à chaque partie et transformeront vos capacités. Le chaos s’imposera progressivement sur le champ de bataille. Incarnez vos personnages favoris, comme Reinhardt, Ange ou Moira, mais restez sur vos gardes. Les mutations vont déstabiliser même les plus téméraires. Et si vous préférez les aventures en coop, les modes La vengeance du Dr Schakalstein et La fiancée en furie seront disponibles tout au long de la saison et proposeront de nouveaux défis, adversaires et boss. Explorez des châteaux hantés, résolvez de sinistres énigmes, survivez aux hordes d’Omniaques zombies et tentez de percer les mystères d’Adlersbrunn.

Au-delà des limites… plus ultra !

Choisissez l’héroïsme ou la vilenie avec la nouvelle collaboration d’Overwatch 2 et faites valoir votre vision de la justice du 17 au 30 octobre avec des modèles exclusifs inspirés des personnages emblématiques de My Hero Academia. Luttez pour la justice avec Tracer dans le rôle de Deku, Reinhardt dans le rôle d’All Might et Juno dans le rôle d’Uravity, ou semez le chaos avec Faucheur dans le rôle de Tomura Shigaraki et Kiriko dans le rôle d’Himiko Toga. Ne manquez pas le lot XXL pour obtenir la collection ultime de My Hero Academia, composée des cinq modèles et de plusieurs autres éléments. Consultez notre article dédié pour en savoir plus.

Maîtrisez la magie

Afin de pleinement développer vos compétences en matière de magie noire et obtenir des récompenses inédites, optez pour le passe de combat premium. Profitez de 80 rangs de récompenses, dont 80 prismes mythiques à dépenser pour obtenir le nouveau modèle mythique Fatale Sorcellerie ou le prochain modèle d’arme mythique pour Soldat : 76, le 12 novembre. Pour la toute première fois, vous pourrez modifier vos modèles mythiques de niveau maximum avec les prestigieuses variantes de couleurs noire et dorée disponibles dans la boutique mythique. Ces aspects pourront à l’avenir être également appliqués aux armes mythiques. Par ailleurs, si vous parvenez à terminer le passe de combat premium, vous obtiendrez les cinq modèles Ana sorcière des marais, Reine des Junkers sorcière funeste, Sojourn chasseuse de sorcière, Torbjörn gnome et Sigma monstrueux qui apporteront une touche festive au champ de bataille.