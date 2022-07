ParadiZe Project : les créateurs de How to Survive dévoilent un jeu de survie multijoueur où vous pouvez « hacker » les zombies

Même si nous lui devons de décevants jeux de rugby et de handball, Eko Software a aussi créé des projets plus ambitieux et appréciés, comme Warhammer: Chaosbane, ou How To Survive. C'est d'ailleurs avec un jeu de zombie annoncé lors du Nacon Connect 2022 qu'il va revenir prochainement.

Il développe en effet actuellement ParadiZe Project, un hack'n slash open world en multijoueur avec des morts-vivants, qui ne seront pas que nos ennemis. Dans le monde fictif de Paradize, des ingénieurs ont en effet décidé de concevoir une technologie pour « hacker » les zombies et les contrôler pour assouvir leurs besoins. C'est autour de ce concept original que nous vivrons cette expérience entre survie et action, qui mettra aussi en scène un éléphant cracheur de sang, en témoigne le premier trailer.

Vous avez toujours rêvé d’avoir un zombie à la maison ? Quoi de mieux qu’un zombie qui vous défend, construit vos barricades, vous aide à défoncer ses congénères… Seul ou à plusieurs, tentez de survivre à l’apocalypse dans le monde ouvert de Paradize ! Dans la belle contrée de Paradize, d'ingénieux survivants expérimentent une technologie pour prendre le contrôle des zombies qui ont encore une fois envahi le monde… Tout n’est pas rose à Paradize, mais on peut y survivre si on est malin, bon tireur, capable de trouver les bonnes ressources et surtout d’attraper des zombies pour les « hacker ». Une fois sous votre contrôle, ils deviendront des alliés précieux, même si un peu instables et pas très futés. Dans ce jeu de zombie d’un nouveau genre, qui mêle survie, combat, crafting, le tout en open world et en multijoueur, c’est vous qui devez être le plus habile et intelligent pour dominer les clans adverses et éviter de vous faire dévorer. Surtout par Miss Daisy, le premier éléphant zombie de l’histoire des zombies…





ParadiZe Project est pour le moment prévu d'ici la fin d'année 2023, sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam et l'Epic Games Store.